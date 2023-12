Kot so danes sporočili iz Zavoda za gasilno in reševalno službo (ZGRS) Sežana, je požar izbruhnil okoli 14.30. Delavci na gradbišču so ga skušali pogasiti, vendar neuspešno. Vse so evakuirali iz predora, pri čemer so dvema, ki sta predor zapustila zadnja, na gradbišču nudili zdravniško oskrbo. Nadaljnjega zdravljenja nista potrebovala.

V družbi 2TDK, investitorju v novo progo med Koprom in Divačo, so pojasnili, da je do požara prišlo na delovišču v predoru Lokev na globini okoli 1800 metrov, kjer je zagorel delovni stroj za odvoz materiala.

Po neuspelem posegu delavcev so se do kraja požara ob prisilnem odzračevanju skozi servisni predor prebili gasilci ZGRS Sežana in prostovoljnih gasilskih društev Materija, Divača in Lokev in ga uspeli pogasiti. Na delovišču danes pristojne službe zbirajo podatke o vzroku nesreče in vseh okoliščinah.

V ZGRS Sežana so ob dogodku opozorili, da so imeli pri intervenciji težave, saj nimajo primernega vozila. Tako so morali ob prvem poskusu gašenja predor zapustiti, vanj pa so lahko vstopili šele čez nekaj ur. Opozorili so tudi na težave s komunikacijo, saj radijske zveze niso delovale.

Družbo 2TDK in pristojne inšpekcijske službe so po lastnih navedbah že dlje časa opozarjali, da gre z vidika posredovanja v primeru požarov za zelo zahtevno gradbišče, ki zahteva poseben operativni gasilski načrt in določitev pristojnosti med službami.

»V poročilih iz vaj smo vsakič opozarjali na enake nerešene zadeve: da gasilci nimamo opreme za daljše posredovanje v predorih, da niso urejene pristojnosti posredovanja, da nimamo druge primerne opreme. Poleg tega 2TDK ne sledi predlogom gasilcev, ki bodo predvidoma zadolženi za posredovanje na trasi drugega tira, glede nabave primernih vozil in opreme za posredovanje na tako zahtevni infrastrukturi,« so dodali.

V 2TDK so se danes zahvalili vsem zaposlenim delavcem, ki so ravnali prisebno in odgovorno ter gasilcem in reševalcem, ki so uspešno in pravočasno omejili požar. So pa pojasnili, da je treba ločiti med intervencijami v času gradnje in v času obratovanja železniške proge.

Za celotno varnost na gradbiščih drugega tira je tako po njihovih navedbah odgovoren izvajalec - konzorcij podjetij SŽ-Železniško gradbeno podjetje, Kolektor IGIN, GH Holding in Yapi Merkezi Construction, ki da je deloval v skladu z načrtom obrambe in reševanja oziroma v skladu z varnostnim načrtom.

V 2TDK so spomnili, da so tudi z namenom preverjanja odzivnosti pristojnih služb v primeru požara v predoru novembra skupaj z izvajalci del in z Inšpektoratom RS za naravne vire in prostor novembra organizirali tudi republiško rudarsko reševalno vajo, ki da je bila uspešno izvedena.

V 2TDK so ob tem zapisali, da se zavedajo pomena varnosti na gradbiščih drugega tira in ji posvečajo ustrezno skrbnost in pozornost. Po njihovih zagotovilih z gasilskimi društvi na območju poteka trase vodijo tudi ustrezen dialog.

Ob tem je investitor v drugi tir napovedal še, da bo po zaključeni gradnji za čas obratovanja železniškega prometa na trasi drugega tira zagotovila vso potrebno gasilsko opremo, ki jo je za varno obratovanje proge zahtevala Uprava za zaščito in reševanje. Zaključen je tako razpis za nakup dveh dvopotnih reševalnih vozil za intervencije v železniških predorih, ki bodo predani Gasilski brigadi Koper in ZGRS Sežana.