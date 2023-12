80 milijonov evrov je Evropska unija prispevala h gradnji predora in dveh viaduktov na trasi drugega tira Divača–Koper. Gre za predor 8 blizu Vinjana ter viadukta Vinjan in Gabrovica. Viadukt Gabrovica (na fotografiji) so otvorili prejšnji teden. (Foto: Bojan Velikonja)