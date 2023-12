Na mejnem prehodu Obrežje našli mrtvo Kitajko

Na mejnem prehodu Obrežje so našli truplo ženske. Vzrok smrti še ni znan. Ob njej so policisti naleteli še na dva državljana Kitajske, ki sta bila domnevno njena sopotnika. Enega so zaradi slabega počutja odpeljali v bolnišnico.