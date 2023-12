Preberite še:

Fortenova grupa v skladu s potrjenim sporazumom v svoji lastniški strukturi ne bo imela več sankcioniranih lastnikov - ruskih bank VTB in Sberbank, ki imata 49,9-odstotni delež - kupnino jima bodo nakazali na poseben račun, do katerega bosta lahko dostopala, ko bodo sankcijski predpisi EU, ZDA in Združenega kraljestva to dovoljevali.

Kot so sporočili iz Fortenove, ki je med drugim lastnica Mercatorja, je večina prisotnih lastnikov potrdila transakcijo med družbo Fortenova Group TopCo kot prodajalcem in Iter BidCo kot kupcem 100-odstotnega deleža kapitala družbe Fortenova Group MidCo za znesek, ki lahko skupaj doseže 660 milijonov evrov.

Kakšna bo nova lastniška struktura, bo odvisno od interesa sedanjih nesankcioniranih lastnikov potrdil o lastništvu za dodatno vlaganje v solastništvo. Da bi ne glede na interes delničarjev za dodatno naložbo zagotovili razpoložljivost sredstev, potrebnih za sklenitev posla po dogovorjeni ceni, se je družba Open Pass zavezala, da bo zagotovila plačilo celotnega dogovorjenega zneska, če bo to treba.

Nesankcionirani lastniki bodo lahko svoje lastništvo prenesli na novo podjetje BidCo, povečali svoj solastniški delež s prostovoljno možnostjo dodatnega vlaganja ali pa izbrali možnost poplačila oz. izstopa iz lastniške strukture.

Največji med njimi je družba Open Pass, ki je v lasti enega najbogatejših Hrvatov Pavaa Vujnovca in ima po navedbah hrvaškega časnika Jutarnji List v Fortenovi 27-odstotni delež.

V novo leto z novim zanosom

Skupščine je potekala dan po tistem, ko je okrožno sodišče v Amsterdamu zavrnilo vse zahtevke družbe SBK Art, ki je domnevno v lasti Saifa Alketbija iz Združenih arabskih emiratov (prej pa je prek nje Sberbank obvladovala svoje lastništvo v Fortenovi), po preložitvi skupščine.

»S to ključno odločitvijo v dolgoletnem procesu lastniške konsolidacije Fortenova grupe dejansko vstopamo v novo leto z novim zagonom. Dejstvo, da so nesankcionirani delničarji, ob precejšnji podpori številnih dobaviteljev, ki so solastniki našega podjetja, v veliki večini podprli predlagano rešitev, potrjuje tisto, kar nenehno poudarjamo - da je ta odločitev v najboljšem interesu poslovanja in vseh deležnikov Fortenove grupe,« je izid pospremil član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.

Rešitev po njegovih besedah enako ščiti tako nesankcionirane kot tudi sankcionirane delničarje. Poplačilo dogovorjenega zneska jim namreč ohranja vrednost njihove naložbe, »ki pa se na žalost nenehno zmanjšuje v pogojih nadaljnjega poslovanja s sankcioniranim solastništvom«.

Peruško pričakuje, da bodo transakcijo izvedli v drugem četrtletju 2024 - poleg odločitve delničarjev glede ene od treh možnosti je potrebna še presoja organov za nadzor izvajanja sankcij in regulatorjev konkurence.

»Brez sankcioniranih delničarjev v solastništvu bo družba lahko še naprej uspešno poslovala in dosegala dobre rezultate ter povečevala vrednost, ki jo dosega za vse deležnike,« je še dejal Peruško.