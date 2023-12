Kaj pa covid?

Nameščanje bolnikov s covidom in drugimi okužbami je za zaposlene v bolnišnicah v zadnjih tednih vse težji podvig, lastni iznajdljivosti pa so prepuščeni tudi bolni prebivalci. Priporočila, ki smo jih velikokrat popisali tudi na teh straneh, še zdaleč ne zajamejo vseh konkretnih dilem, pred katerimi se znajdejo bolniki in njihovi svojci. Ob številnih klicih v zdravstvene domove je ponekod težko navezati že stik z ambulantami družinske medicine, pripovedujejo bralci, elektronske odgovore pa prejemajo, ko jim niso več nujno v pomoč. Doma se lahko testirajo, če želijo, so izvedeli, obenem pa slišijo opozorila bolnišničnih zdravnikov, kako pomembna je lahko pravočasna diagnoza.