V EU je bila v industriji in gradbeništvu 2,3-odstotna, v storitvah pa 2,9-odstotna, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, so imele najvišjo stopnjo v tretjem četrtletju letos Belgija (4,7 odstotka), Nizozemska (4,5 odstotka), Avstrija (4,2 odstotka) in Nemčija (4,1 odstotka), najnižjo pa Bolgarija in Romunija (obe po 0,8 odstotka), Španija in Poljska (obe po 0,9 odstotka), Slovaška (1,1 odstotka) in Irska (1,2 odstotka). Rast so dosegli Ciper (+0,7 odstotne točke), Grčija (+0,5 odstotne točke), Hrvaška (+0,4 odstotne točke) ter Litva in Malta (obe +0,1 odstotne točke), največje padce pa Češka (–1 odstotno točko), Luksemburg (–0,9 odstotne točke), Avstrija in Danska (obe –0,8 odstotne točke) ter Finska (–0,7 odstotne točke). V Sloveniji je stopnja prostih delovnih mest znašala 2,7 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot v drugem četrtletju in 0,4 odstotne točke manj kot v enakem lanskem četrtletju.