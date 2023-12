Izjava o krivicah je bila strateška. Dejstva pa so drugačna. Pred 2000 leti so Judje mučili in umorili Kristusa. Vsa nadaljnja leta so stremeli po zemljiščih, za katera so menili, da jim pripadajo. Ko so Angleži odhajali z Arabskega polotoka, so leta 1948 podarili Judom velik del palestinskega ozemlja, na katerem je zrasel današnji Izrael. Leta 1967 je med šestletno vojno Izrael prevzel nadzor nad Zahodnim bregom. Prevzel je tudi začasni nadzor nad Sinajskim polotokom, ki pa ga je moral vrniti Egiptu. Sedaj smo priča vdoru izraelske vojske v Palestino, v kateri so do sedaj pobili več kot 18.000 ljudi, vključno z dojenčki in njihovimi materami.

Na žalost pa je viden mlačen odziv na izraelsko okupacijo. Tu ne gre za impotenco, temveč za močan vpliv Izraela zaradi svojega kapitala in pomoči razseljenih Judov, predvsem v ZDA. OZN so večkrat poslale Izraelu svojo resolucijo o miru, ki pa jo je Izrael vedno ignoriral. OZN pa so tudi priznali, da so nemočni pri zaščiti prebivalcev v Gazi.

Drago Štruc, Slovenske Konjice