Tradicionalni spust Božičkov je tako kot že prejšnja leta priredil Hitradio Center v sodelovanju z Jamarsko reševalno službo Slovenije. Poleg Božičkov z darili so otroke obiskali tudi Nipke, Challe Sale, Rok Piletič iz skupine BQL in KIKI FLY, spletna vplivnica Lucija Vrankar ter voditelja jutranjega programa Hitradia Center Vesna Ponorac in Klemen Kopina. Kot je dejal poslovni direktor pediatrične klinike Teodor Žepič, bo otrokom tudi srečanje s svojimi vzorniki popestrilo praznične dni.

»Cilj je, da najmlajšim pacientom polepšamo vsaj kakšen trenutek, ki ga v teh prazničnih dneh preživljajo v bolnišnici zaradi različnih posegov, preiskav, operacij,« je poudaril Žepič. »Lepo je videti, da še nekdo misli nate in da imaš neko novo dogodivščino vsak dan,« je ob tem dejala deklica Hana, ki je spremljala spust Božičkov s strehe klinike.

Pediatrična klinika vsako leto poskrbi za 60.000 pacientov, okrog 12.000 pacientov je hospitaliziranih. Trenutno na kliniki dela več kot 670 oseb. »Osebja ne moremo vedno finančno nagraditi, lahko pa se jim zahvalimo, da tako predano opravljajo svoje delo in ne zapuščajo klinike,« je navedel Žepič. Osebje se z otroki ukvarja, se z njimi igra in jim stoji ob strani, ko jim je težko. »Kdor si izbere poklic za delo z otroki, ima nekaj posebnega v sebi,« je izpostavil.

Za otroke in njihove starše je bolezen otroka ena izmed najhujših preizkušenj v življenju in bivanje v bolnišnici, kljub vsej podpori in empatiji osebja, ni prijetno. »Dogodek, kot je ta, bolnim otrokom v bolnišnici namenja še več pozornosti kot pa zdravim otrokom, zato smo zelo veseli, da lahko to omogočimo,« je izpostavil strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn. Dobro razpoloženje in veselje do življenje je namreč treba spodbujati, saj ima pozitivne učinke na zdravje.

»Ta spust je za nas rutina, saj se celo leto izobražujemo, potem pa otroke razveseljujemo s svojim znanjem,« je pojasnil predstavnik skupine Božičkov in otrokom zaželel, da čimprej ozdravijo in odidejo domov. Po spustu so Božički otrokom odšli razdeliti tudi darila, med drugim barvice, knjige ter nekaj sladkarij.

Spust Božičkov so organizirali tudi na Kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Zaradi porasta virusnih okužb dihal so bili obiski na kliničnem centru prepovedani, zato obisk Božičkov po oddelkih ni bil možen.