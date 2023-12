Na današnji seji mestnega sveta bodo svetniki med drugim odločali tudi o povečanju števila nadzornikov v javnih podjetjih Žale ter Ljubljanska parkirišča in tržnice. Obe javni podjetji trenutno nadzirajo po trije nadzorniki. V vsakem nadzornem svetu dva člana imenuje Mestna občina Ljubljana prek mestnega sveta, enega pa zaposleni v podjetju.

Predlog predvideva, da bi posamezen nadzorni svet po novem sestavljalo šest članov. Štiri bi imenoval in razreševal družbenik, torej občina. »Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev, za imenovanje katerih se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družb,« je zapisano v predlogu za povečanje števila nadzornikov. Nadzorni svet bi bil v tem primeru sklepčen, če bi se posamezne seje udeležili vsaj trije člani. Nadzorniki bi še vedno imeli štiriletne mandate. V obrazložitvi predlogov sprememb ustanovitvenega akta tako Žal kot tudi Ljubljanskih parkirišč in tržnic je navedeno kratko pojasnilo, da želijo nadzorna sveta povečati zaradi »učinkovitejšega izvajanja nalog«.

Izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije Irena Prijović je povedala, da zakon o gospodarskih družbah določa, da so nadzorni sveti lahko sestavljeni iz najmanj treh članov. »Največje družbe v Republiki Sloveniji imajo devet članov nadzornega sveta,« je še dodala Prijovićeva. Dodala je, da so majhni, torej tričlanski sveti običajni za družbe z enočlanskim poslovodstvom (direktorjem).

Nadzorni svet javnega podjetja Žale po podatkih Ajpesa trenutno sestavljajo predsednica Dunja Piškur Kosmač, namestnica predsednice Marta Bon in član Enes Beganović. Prvi dve sta dolgoletni mestni svetnici, izvoljeni na Listi Zorana Jankovića, Beganović pa je predstavnik delavcev. Trenutni mandat Bonove in Piškur-Kosmačeve se izteče s koncem letošnjega leta, a jima je mestni svet na novembrski seji že zaupal štiri dodatna leta bedenja nad javnim podjetjem Žale. Novi mandat bosta nastopili 1. januarja prihodnje leto. Po podatkih, objavljenih na spletni strani podjetja Žale, je Piškur-Kosmačeva za delo predsednice nadzornega sveta v letu 2022 prejela 8582, namestnica predsednice Bonova 6502 in Beganović 5982 evrov bruto prejemkov.

Nadzornemu svetu Ljubljanskih parkirišč in tržnic predseduje Mojca Lozej, člana pa sta še Julijana Žibert in Ozrenko Milić, ki je predstavnik delavcev. Tako Žibertova kot Lozejeva sta bili na minulih lokalnih volitvah v mestni svet izvoljeni na Listi Zorana Jankovića, a je Lozejeva letošnjega septembra odstopila kot mestna svetnica. Kot je razvidno iz Ajpesa, se tudi Lozejevi in Žibertovi mandat izteče s koncem letošnjega leta. Toda iz gradiva za današnjo sejo je razvidno, da ju komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno predlaga za nadzornici Ljubljanskih parkirišč in tržnic. Če bo mestni svet potrdil predlog, se bo tudi njun mandat začel s 1. januarjem 2024. Iz javno dostopnih podatkov Ljubljanskih parkirišč in tržnic je razvidno, da je v poslovnem letu 2022 Lozejeva kot predsednica prejela 8610, Žibertova kot namestnica predsednice 6530 in Milić kot član nadzornega sveta 6010 evrov bruto izplačil.

Pričakovati je, da bo koalicija Liste Zorana Jankovića in Gibanja Svoboda potrdila predlagano povečanje nadzornikov. Koga bo komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala za nove nadzornike, bo najverjetneje jasno že v začetku februarja, ko bo objavljeno gradivo za prvo ponovoletno sejo mestnega sveta.