Petdeset točk je Brunsonov najboljši izkupiček v karieri na eni tekmi. V drugem polčasu je imel popoln met, ko je zadel osem trojk. Phoenix pa je ob porazu izgubil tudi Bradleyja Beala zaradi poškodbe gležnja.

Vodilna ekipa vzhodne konference Boston Celtics in trenutno edina ekipa v ligi NBA z razmerjem 19-5 v zmagah in porazih je ostala neporažena doma. Boston je prišel do četrte zmage zapovrstjo, pri tem pa je keltom s 30 točkami pomagal tudi Jayson Tatum. Boston je s 128:111 premagal Orlando Magic.

Prekinili niz 18 porazov

Derrick White je dodal 19 točk, Jaylen Brown jih je dosegel 18, Payton Pritchard pa 21 s klopi za Celtics, ki so slavili, čeprav so manjkali Kristaps Porzingis, Al Horford in Luke Kornet.

Francoska senzacija Victor Wembanyama je v petek zmagal v svojem prvem dvoboju s superzvezdnikom lige NBA LeBronom Jamesom, ko je moštvo San Antonio Spurs prekinilo negativni niz kar 18 porazov, najdaljši v zgodovini te franšize. Teksaške ostroge so Los Angeles Lakers ugnale s 129:115.

Devin Vassell je za San Antonio dosegel rekord kariere, 36 točk, sedem igralcev Spursov, vključno z Wembanyamo, pa je doseglo dvomestno število točk.

Wembanyama je dosegel 13 točk in zbral 15 skokov s petimi podajami, dvema blokadama in dvema ukradenima žogama.

Za 19-letnega novinca je bila to peta tekma v tej sezoni z več blokadami in več ukradenimi žogami.

Obožuje zmage

James, štirikratni prvak lige NBA, ki bo ta mesec dopolnil 39 let, je dosegel 23 točk s sedmimi skoki in 14 podajami.

»To je tisto, s čimer sem zasvojen, zmage, to je tisto, kar obožujem,« je dejal Wembanyama.

Košarkarji Detroit Pistons nikakor ne najdejo poti iz brezna. V Philadelphii so z 92:124 izgubili proti 76ersom, kar je bil že 22. zaporedni poraz Detroita, ki tako slab ni bil še nikoli.

Najkoristnejši igralec lige NBA Philadelphie Joel Embiid je dosegel 35 točk in zbral 13 skokov za svoj deveti zaporedni dvojni dvojček.

Cleveland v sezoni 2010/11 in Philadelphia v sezoni 2013/14 si delita rekord za najdaljši niz brez zmag, s 26 zaporednimi porazi.