Shane MacGowan (1957–2023): Zadnji tuzemski požirek

»Ne obstaja tako veliko življenje, da ga ne bi bilo mogoče stlačiti v steklenico viskija,« je po srečanju s Shanom MacGowanom izdavil predzadnji rokenrol romantik Mark Lanegan. Nič nenavadnega, kajti Shane se v nobenem trenutku v življenju ni štedil. Vedno je šel do konca, do zadnje kaplje ognjene vode, zadnje črtice kokaina ali kar koli mu je v danem trenutku prišlo pod roke. Pred koncertom v Ljubljani 21. decembra 1998 je tako mirne duše nagnil dva litra martinija in obstal. Njegova smrt 30. novembra je vseeno mnoge presenetila, kajti večina je sklepala, da ga bo pobralo že precej prej. Tudi sam sem dokaj skeptično pogledoval v SMS-sporočilo Irca v Ljubljani Davida Marshalla, ki mi je, še preden je novica zakrožila po svetovnem spletišču in medijih, sporočil, da je »edina prava irska punkovska legenda umrla ter da je vesel, da je norega barabina večkrat videl na odru«. Enkrat tudi z menoj, 31. maja 2014 na festivalu v Bologni.