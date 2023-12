»Prosimo vas, da ne pijete iz steklenic z vodo iz Evropskega parlamenta v Strasbourgu,« je pisalo v sporočilu SMS, ki ga je prejelo več tisoč zaposlenih in politikov. Omenjeno je bilo tudi, da so sporne plastenke v četrtek delili tudi v pisarni predsednice Evropskega parlamenta. Ob tem je bila navedena številka nujne medicinske pomoči, na katero se lahko obrnejo tisti, ki so bili izpostavljeni oporečni vodi.

Tiskovna služba Evropskega parlamenta je sporočila, da so o incidentu obvestili pristojne francoske oblasti.

V poslopju Evropskega parlamenta v Strasbourgu imajo po pisanju Politica že dolgo težave z varnostjo pitne vode, vendar običajno s tisto, ki priteče iz pip. Leta 2021 so zakrožile govorice, da je tedanji predsednik parlamenta, zdaj že pokojni David Sassoli zaradi vode iz parlamenta v Strasbourgu zbolel za legionarsko boleznijo, a sam temu ni pripisal takega pomena.