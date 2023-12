Ko se je včeraj malce po 15. uri po zaletišču skakalnice Titlis spustil prvi predtekmovalec in je pred našimi očmi v izteku skakalnice potrdil, da je skakalnica pripravljena na skoke cel konec tedna, je odleglo številnim ljudem. Čeprav velja Engelberg za enega najbolj standardnih prizorišč svetovnega pokala, tekme gostijo že vse od leta 1980, vse do včeraj prireditelji niso vedeli, ali bodo drugič v sezoni speljali spored dvojnega programa v smučarskih skokih.

Po Lillehammerju na Norveškem so tudi v Engelbergu skupaj zbrani smučarski skakalci in skakalke. Predvsem slednje so vse do zadnjega čakale na zeleno luč, da prvič v karierah preizkusijo skakalnico pod znamenito goro Titlis, ki s 3238 metri nadmorske višine nad Engelbergom kraljuje tukajšnjim krajem z vremenom. Titlis in Alpe so jo organizatorjem letos zagodli. Čeprav je bilo že v začetku decembra v teh krajih skoraj meter snega, je v zadnjih dnevih neprestano deževalo, temperatura pa se je na 1000 metrih nadmorske višine povzpela tudi nad deset stopinj Celzija. Vsekakor neprimerno vreme za pripravo skakalnice za svetovni pokal.

Deschwanden novi švicarski junak

V nedeljo so na zadnji moški tekmi svetovnega pokala v Klingenthalu še omenjali, da bi tekme v Engelbergu lahko odpadle. Zavzeti domači delavci o tem niso želeli razmišljati niti za trenutek, saj so ravno na Saškem dobili dodaten veter v jadra. Domači skakalni šampion ​Gregor Deschwanden je po skoraj petih letih poskrbel za švicarske stopničke na tekmah svetovnega pokala. Nazadnje se je s tem dosežkom lahko pohvalil legendarni Simon Ammann, ki je bil tretji leta 2018 na poletih v Kulmu. »Ta dosežek je izjemnega pomena za skakalno družino v Švici, še zlasti pa zame in vse ljudi, ki se z menoj ukvarjajo vse od malih nog,« se je z nasmehom na obrazu pred našim mikrofonom včeraj oglasil novi švicarski junak, ki je za uspeh kariere poskrbel pri 32 letih. »Engelberg že od nekdaj velja za zanesljivega organizatorja tekem najvišjega ranga, v tem tednu pa so se delavci spopadli z izrazito zahtevnimi razmerami. Sicer nisem mnenja, da so se še dodatno trudili zaradi mojega uspeha, saj bi se tudi sicer, a jim je to zagotovo dalo dodatne moči,« nam je po prvem skoku na skakalnici še dejal Deschwanden, ki bo uspehe poskušal nadaljevati tudi ta konec tedna.

Načrte mu bodo poskušali preprečiti tudi slovenski orli, ki še iščejo prve skoke na zmagovalni oder v sezoni 2022/23. Najbolj vroče železo po tekmah v Klingenthalu je ​Anže Lanišek.»Ko gre, v skokih enostavno gre,« se Domžalčan drži preizkušenega reka v skokih in s tem cilja predvsem na izjemen zadnji skok v soboto in oba skoka v nedeljo, ko je zasedel četrto mesto. Veliko pričakuje od sebe v Engelbergu tudi Domen Prevc, ki je na tem prizorišču slavil leta 2016. »Ne želim si biti le kralj drugih serij. Želim si sestaviti dva taka skoka, kot je bil v nedeljo v Klingenthalu finalni. Potem bom tam, kjer si želim biti,« je optimističen ​Domen Prevc. Glavni trener reprezentance Robert Hrgota pred prihodom v Engelberg postave ni menjal in je ob Lanišku ter Domnu Prevcu v Švico pripeljal še Timija Zajca, Petra Prevca in Lovra Kosa. Nastope bodo začeli danes z uradnim treningom in kvalifikacijami.

Engelberg srečni kraj za družino Prevc

V nasprotju z moškimi, ki se bodo s skakalnico Titlis spopadli danes, so se ženske z njo prvič v karieri spoznale že včeraj. Nastopile so v dveh uradnih serijah za trening in v kvalifikacijah. Izjemne skoke sta v slovenski vrsti prikazali predvsem Ema Klinec in Nika Prevc. Slednja se je o skakalnici še pred prihodom na teren lahko veliko naučila od svojih bratov, saj je ob Domnu Prevcu v Engelbergu leta 2015 dvakrat slavil tudi Peter.

V težkih razmerah in tokrat rahlem sneženju je Nika Prevc v kvalifikacijah s 124 metri prišla do šestega rezultata, dvakrat je bila odlična tudi na treningu. »Doma se o Engelbergu nismo veliko pogovarjali. Le Domen mi je rekel, da mi bo skakalnica zagotovo všeč, in res mi je bila,« nam je potrdila Nika Prevc. Dotaknila pa se je tudi teme, da so imele ženske že takoj na začetku sezone premor v koledarju svetovnega pokala. »S počitkom ni nič narobe, bil je le v napačnem delu sezone. Sama bi ga prestavila na kasnejši datum, ko smo punce utrujene. Zdaj smo čas izkoristile za trening v Kranju in mislim, da nam je vseeno prišlo prav,« je dodala četrta skakalka iz družine Prevc v svetovnem pokalu. V kvalifikacijah je zmagala Francozinja Josephine Pagnier, ki bo danes prvič v karieri tekmovala z rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.

Slovenski selektor Zoran Zupančič je poleg Nike Prevc v Švico peljal enako zasedbo kot v Lillehammer. Vse skakalke so se uvrstile na tekmo, danes pa bodo na startu ob Niki Prevc še Nika Križnar, Ema Klinec, Katra Komar, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj.

Spored v Engelbergu Danes: ob 13. uri kvalifikacije – moški, ob 15.30 posamična tekma – ženske Jutri: ob11. uri kvalifikacije – ženske, ob 12.30 posamična tekma – ženske, ob 16. uri posamična tekma – moški Nedelja: ob 14.15 kvalifikacije – moški, ob 16. uri posamična tekma – moški