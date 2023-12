Zbirajo predloge za prejemnike naziva častni občan

Mestna občina Ljubljana zbira predloge za prejemnike plaket in nagrad mesta Ljubljana ter nazivov častna meščanka in častni meščan Ljubljane. Naziv častna meščanka oziroma častni meščan je najvišje priznanje, ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj mesta ter dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov. Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost, skrb za blaginjo in promocijo mesta. Kriteriji za podelitev nagrade so pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini. Plaketo glavnega mesta Ljubljana pa lahko prejmejo posamezniki, skupine ali pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevale h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju mesta, pa tudi posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum. Predloge za nagrade in plakete zbirajo do 31. januarja 2024, za naziva častna meščanka in meščan pa do 31. marca 2024. Najvišja priznanja mesta vsako leto podelijo na slavnostni seji mestnega sveta na ljubljanskem gradu ob 9. maju, prazniku Ljubljane. cr