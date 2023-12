Proračun Mestne občine Celje: V prihodnjem letu za naložbe več kot 32 milijonov evrov

Celjski mestni svetniki so na zadnji letošnji seji potrdili proračun za prihodnje leto, ki bo zelo razvojno naravnan in za približno deset odstotkov višji od letošnjega. Za investicije in investicijske transferje bo namenjenih dobrih 32 milijonov evrov, proračunski delež zanje bo najvišji v zadnjih letih, to je 38 odstotkov.