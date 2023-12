»Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ugotavljamo, da je vlada pri interventnem zakonu v zdravstvu ponovno zamudila priložnost, da bi dokazala, da ji je mar do dialoga s predstavniki gospodarstva,« so danes sporočili iz OZS. DZ so pozvali, naj ne podpre za gospodarstvo najbolj spornih predlogov.

Po njihovem so na ministrstvu za zdravje upoštevali nekatere manjše spremembe, ki so jih predlagali, kot sta denimo ureditev veriženja boleznin in promocija zdravja na delovnem mestu. A te so »neprimerljive s škodo, ki jo bo utrpelo gospodarstvo zaradi podaljšanja bolniške odsotnosti z 20 na 30 dni v breme delodajalca, kar za gospodarstvo pomeni skoraj 80 milijonov evrov na leto dodatnih stroškov«. Podaljšanje na 30 dni je zanje nesprejemljivo še posebej, ker so le trije odstotki boleznin posledica poškodb na delu in poklicnih bolezni, so navedli.

Interventni zakon kljub po njihovih navedbah drugačnemu dogovoru ne obravnava regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru poškodbe pri delu, niti nadzora nad spoštovanjem režima v bolniškem staležu in prenosa odločanja o podaljšanju bolniškega staleža na pristojno komisijo po 15 dneh, pa tudi ne ureditve bolniške odsotnosti za prve tri dni. Na ministrstvu so jim dejali, da bodo ta vprašanja obravnavali pri spreminjanju sistemske zakonodaje. S tem se strinjajo, a menijo, da bi zato morali s spremembami, ki bodo imela tako velik vpliv na gospodarstvo, počakati, so še zapisali v reprezentativnih delodajalskih organizacijah.