V petek bo na Primorskem pretežno jasno, prehodno bo pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, ob morju 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo suho vreme. Več sonca bo v gorah in na Primorskem, po nižinah pa bo precej megle in nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo nad vzhodni Balkan. Nad srednjo Evropo in Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Dopoldne bodo padavine ponehale tudi v krajih vzhodno od nas. Čez dan se bo delno zjasnilo, več oblačnosti bo v sosednjih krajih Madžarske, vzhodne Avstrije in v notranjosti Hrvaške. V petek bo v krajih zahodno od nas precej jasno. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo ponekod megleno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. Popoldne bo obremenitve popustila, v petek bo vpliv vremena na počutje ugoden.