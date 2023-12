Število ubitih novinarjev je letos najnižje od leta 2002, ko je bilo 33 smrtnih žrtev. »Vendar pa to ne sme zasenčiti dejstva, da novinarji v vsaki vojni plačajo visoko ceno za svoje poročanje,« po poročanju tujih tiskovnih agencij poudarja poročilo.

Lani je po vsem svetu umrlo 61 novinarjev in drugih medijskih delavcev.

Zmanjšanje števila žrtev je mogoče delno in za nekatere regije pojasniti z izboljšanjem varnosti medijskih delavcev, so zapisali pri RSF. »Na splošno so zdaj bolje usposobljeni in opremljeni za delo v oboroženih spopadih,« so še pojasnili.

Dodali so, da so v nekaterih regijah oblikovali pravne okvire, ki bolje zagotavljajo varnost novinarjev. Okrepljeni so bili tudi mehanizmi za boj proti nekaznovanosti. Drugje pa je morda za manjše število napadov in napadov odgovorna tudi samocenzura zaradi večjega tveganja, piše v poročilu.

Letos po navedbah Novinarjev brez meja izstopa predvsem veliko število novinarjev, ubitih v povezavi z bližnjevzhodnim konfliktom. Od 7. oktobra, ko se je začela vojna med Izraelom in Hamasom, je življenje izgubilo najmanj 17 medijskih delavcev, od tega 13 na območju Gaze, eden v Izraelu in trije v Libanonu.

»S tem se je skupno število novinarjev, ki so bili letos ubiti na vojnih območjih, povzpelo na 23, medtem ko jih je bilo lani ubitih 20,« piše v poročilu RSF. Po njihovih podatkih so novinarji umrli tudi med poročanjem o oboroženih spopadih v afriških državah Kamerun, Mali in Sudan ter v Siriji in Ukrajini.