Gole fotografije kot orodje maščevanja bivšim

Javna objava golih fotografij ali posnetkov brez soglasja žrtve lahko ima grozovite posledice, znani so primeri, ko so si ženske iz obupa celo vzele življenje. Motiv za tako dejanje je običajno maščevanje (bivšega) intimnega partnerja. Gre za kaznivo dejanje. Iz sramu in občutka krivde ga žrtve mnogokrat ne prijavijo.