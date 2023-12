Tožilstvo preganja mamo dečka, ki je umrl v razgretem avtomobilu

Na celjskem sodišču so prejeli obtožnico okrožnega tožilstva zoper mamo otroka, ki je junija letos umrl v avtu, ki je bil parkiran na vročem soncu. Zagovornika mame in njenega partnerja, ki je prav tako obtožen, sta obtožnico že prejela in napovedujeta ugovor.