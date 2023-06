Kako je lahko še ne dveletni deček umrl v avtu na žgočem soncu in koliko časa je bil zaprt v njem, še vedno ni znano. Kot je včeraj pojasnil pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje Aleš Slapnik, so obvestilo o negibnem otroku v avtu v vasi Sveti Lenart v občini Prebold dobili tri minute pred 13. uro. Petnajst minut za tem so bili reševalci že pri otroku, a mu žal niso mogli več pomagati. »Otrok je umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. V avtu je bil vse od dopoldneva,« je pojasnil Aleš Slapnik.

Droge, povzročitev smrti, zanemarjanje, surovo ravnanje

Policija je še isti dan pridržala mamo otroka in njenega partnerja, po naših podatkih 35-letno T.K. in 38-letnega T.N. Takoj so ju osumili kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Prav tako so kriminalisti že v torek opravili več hišnih preiskav. Poleg hiše, pred katero je bil avto z otrokom parkiran in samega avta, si preiskali tudi manjši objekt v bližini, ki sta ga imela v najemu. Našli so drogo. »V hišnih preiskavah smo našli prepovedane substance, zaradi česar smo obe osebi ovadili tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami,« je še razložil Slapnik.

Oba so na podlagi preiskave in vseh najdenih dokazov ovadili tudi zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, za kar je po 192. členu kazenskega zakonika zagroženih do treh let zapora. Za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti pa je predvidena kazen od šestih mesecev do petih let zapora. Policisti so z vsemi temi ovadbami oba osumljenca včeraj popoldne pripeljali pred preiskovalnega sodnia, ki je odločal tudi o tem, ali bosta na nadaljnji potek postopka čakala v priporu. Naj samo ponovimo, da partner mame preminulega otroka ni njegov oče, kriminalisti Aleš Slapnik pa je potrdil naše infomacije, da ima mama sicer več otrok.

Pod vplivom drog?

Oba osumljena so takoj po priprtju v torek peljali tudi na odvzem telesnih tekočin, neuradno naj bi našli sledi drog, vendar Slapnik tega včeraj še ni želel potrditi, češ da vseh rezultatov še nimajo in da bodo o njih obveščali tožilstvo. Kot smo poročali že včeraj in kot je potrdil tudi Slapnik, so oba osumljena v preteklosti že obravnavali. Enega zaradi kaznivih dejanj premoženjske narave, drugega pa takisto zaradi premoženjskih deliktov, pa tudi nasilja. O tem, kaj se je dogajalo v hiši, ko je pred njo v avtu umiral otrok, pa Slapnik ni želel povedati ničesar: »Preiskava še poteka. Povem lahko le, da je bil dopoldne otrok že v avtu.« x