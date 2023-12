Slovenske odbojkarice v evropski ligi to sezono niso nastopale, igrale so na evropskem prvenstvu v Belgiji in v kvalifikacijah za olimpijske igre. Leto pred tem so igrale v srebrni evropski ligi in tam zasedle tretje mesto. Po koncu te reprezentančne sezone se je Evropska odbojkarska zveza (Cev) odločila za spremembe in določila, da bodo reprezentance v zlato in srebrno ligo razvrščene glede na evropsko lestvico.

Na tej Slovenke, ki jim je letos uspel velik skok v razvrstitvi navzgor, zasedajo 13. mesto in se bodo že v novi reprezentančni sezoni dokazovale v elitni zlati evropski ligi. Slednjo bodo kot prve nosilke začele Ukrajinke, na lestvici jim sledijo Belgijke, Čehinje in Slovakinje, Slovenke pa bodo v ligi nastopale kot pete nosilke. Ob že naštetih reprezentancah bodo v boju za najvišja mesta igrale še Švedska, Španija, Romunija, Hrvaška, Azerbajdžan, Avstrija in Estonija.

Slovenke v elitnem tekmovanju čakajo nastopi na treh turnirjih. Prvega bodo igrale od 17. do 19. maja 2024 v Estoniji, drugi turnir, ki bo od 24. do 26. maja, bo v Sloveniji, tretji pa bo med 31. majem in 2. junijem na Slovaškem.

Tri najuspešnejše ekipe se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo organizirala Češka. Zmagovalke zlate evropske lige in druge finalistke tekmovanja se bodo uvrstile na pokal challenger, preko katerega si reprezentance lahko zagotovijo nastop v elitni ligi narodov.