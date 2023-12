Sto metrov visok stolp iz lesa in jekla na Jedvovci, Avstrijci ji rečejo Pyramidenkogel, obiskovalcu ponudi edinstven pogled na avstrijsko Koroško z jezerom v ozadju. V najbolj spokojnem delu leta se pod najvišjim lesenim razglednim stolpom na svetu odpre praznični sejem, ki so ga Korošci poimenovali Advent nad oblaki. Zelo domača adventna tržnica nas je navdušila z izdelki iz alpsko-jadranskega prostora in tradicionalno obrtjo, kmetijskimi pridelki in izdelki iz ekološke pridelave. Seveda pa na njej ni manjkalo niti slovenskih razstavljalcev, ki sejem obiskujejo že od samega začetka, od leta 2015. »Ne nazadnje je občina Hodiše še vedno dvojezična in slovenske besede ne boste slišali samo tukaj,« nam je povedal eden od gostincev, ki je gostom ponujal jedi z »žara« – avstrijske klobase in mesni sir. »Tujci, letos je presenetljivo veliko Madžarov, najraje pokusijo klobaso z gorčico in hrenom. Kot se gre,« je še povedal. In hitro dodal: »Ste pa Slovenci še vedno najboljši gostje.« Brez težav smo poklon sprejeli in si tudi sami privoščili klobaso ter predlagani mesni sir, za vse skupaj pa odšteli 14 evrov.

Slaščice iz Zaloga in vino s Krasa

Okrepčani smo se sprehodili med lesenimi hiškami, ki so bile okitene z okraski, ki jih ni v adventnem času nikoli premalo. Že po nekaj korakih smo uzrli dobro znano besedo – Kras in ponudbo turistične kmetije Frankič-Peloz iz vasi Brje pri Komnu. »Letos sem prvič na sejmu, sicer pa čez poletje, od maja do septembra, prodajam naše vino pri jezeru,« je pojasnil Alan Peloz in dodal, da so mu stranke uredile, da se je pridružil razstavljalcem še pod stolpom. »Obisk je bil minuli konec tedna zaradi slabega vremena slabši. Včeraj in danes pa je veliko bolje.« Že pri naslednji hiški smo uzrli simpatični obraz Erike Smolak z ekološke kmetije Dvornik. Strinjala se je, da ima sejem res enkraten, pravljični ambient, hkrati pa dodala, da sejem od samega začetka pred osmimi leti raste tudi s ponudbo. »Naša kmetija je prepoznana predvsem po ekološki pridelavi jabolk. Znani smo po jabolčnem moštu in sokovih, ki jih koroški del Avstrijcev pozna in ceni. Z leti smo pridobili tudi redne stranke, ki nas vsako leto obiščejo. In ni lepšega, ko ti rečejo: Das war sehr gut. To je bilo zares dobro,« je povedala Smolakova, ki se vsak adventni konec tedna na Jedvovco pripelje s Prevalj.

In če smo Slovenci navdušeni nad avstrijskim jabolčnim zavitkom, ki nam ga v planinskih kočah poleti ali pozimi ob smučiščih ponudijo s toplo vaniljevo kremo, so Avstrijci navdušeni nad slovenskim. »Ko ga pokusijo, priznajo, da smo najboljši. Ponudimo jim tudi gibanico in kremšnite. Pravzaprav smo jih v vseh teh letih navadili na našo ponudbo. In na vročo čokolado, ki je pred osmimi leti še niso poznali. Poznali pa so kakav,« je pripovedoval slaščičar, ki v Zalogu vodi Hišo slaščic Tarangela.

Med družinami je največ pozornosti pritegnila hiška z volnenimi izdelki, ob kateri so bile v ograjenem prostoru tri lame. Družina, ki redi lame za volno, je otrokom omogočila tudi sprehod z živalmi po bližnji okolici. V stilu votline pa si je stojnico uredila podjetnica, ki izdeluje adventne šopke. Mimogrede smo ujeli mlad par, ko je izbiral vejico omele. Posebna značilnost sejma so domači glasbeni nastopi. Majhne skupine, najsi bodo vokalne ali inštrumentalne zasedbe, igrajo na adventnem sejmu v živo in brez elektrike. Sedišča ob zunanjih kuriščih, kjer se lahko segrejete, dišeč pečeni kostanj in kuhano vino razveseljujejo srca gostov in uglasijo čute na prihajajoči božični čas.

Sejem privlačen tudi za otroke

Vsako soboto in nedeljo ob 12.30, 13.30 in 14.30 poteka poseben program za otroke, poln zimske čarobnosti nad oblaki. In to v družbi medveda Bena, ki otroke povabi v svojo medvedjo kočo. Predvsem pa je v zimskem času – minuli konec tedna je bilo na ploščadi pod stolpom že nekaj centimetrov snega – priporočljiva za otroke tudi topla in nepremočljiva zimska obleka. Če že ne zaradi mraza, pa zaradi brezskrbne zabave na velikem igrišču, ki jeopremljeno s plezalno konstrukcijo s toboganom ter več gugalnicami in igralno vzpetino, v kateri se skriva sistem predorov. In morda še informacija za voznike – od prestolnice do Jedvovce boste potrebovali dobro uro vožnje. Dokler je Ljubelj prevozen tudi brez potrebne zimske opreme ali strahu pred zameti, se izognete tako plačilu Karavanškega predora kot tudi vinjeti za avtocesto. Pod stolpom je urejeno tudi brezplačno parkiranje.

Največji sejem pred deželno hišo Največji adventni sejem na avstrijskem Koroškem je v Celovcu, kjer so prireditve na štirih lokacijah. Sejmi bodo potekali do 24. decembra, vsak dan med 10. in 20. uro (gostinska ponudba je do 23. ure), izjema je 24. december, ko se bodo zaprli že ob 14. uri. Na Novem trgu (Neuer Platz) pred mestno hišo bosta ob številnih stojnicah in okrašenih jelkah urejena pravljični kotiček ter lesena ploščad s teleskopom in prostorom za fotografiranje s celovškim zmajem v ozadju. Pred deželno hišo (Landhaushof) bodo decembrske petkove večere (ob 18. uri) popestrili z nastopi najboljših lokalnih pevskih zborov, na Stolnem trgu (Domplatz) pa bodo ob koncih tedna pripravili božično vzdušje s stojnicami z ročno izdelanimi okraski, figuricami jaslic, pleteninami in drugimi tradicionalnimi prazničnimi darili, po trgu pa se bo vil vonj po pečenih jabolkih. Od 27. do 31. decembra bo na Novem trgu (Neuer Platz) potekal še novoletni sejem – vsak dan med 10. in 20. uro, hrana in pijača do 23. ure, na zadnji dan leta pa tudi silvestrovanje z živo glasbo.