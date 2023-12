Ambiciozne akademijske risbe

V Narodni galeriji bodo jutri odprli razstavo risb poznobaročnega slikarja Janeza Potočnika, znanega ljubljanskega portretista svojega časa, ki jih v svoji zapuščini sicer hranita Narodna galerija in Narodni muzej Slovenije. Razstavili bodo 58 risb, dve olji na platnu in en akvarel. Na ogled bodo do 17. marca.