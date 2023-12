V prvi slovenski nogometni ligi tudi po 19. krogu, s katerim so začeli drugo polovico prvenstva, ni nič novega. Celje še naprej melje tekmece in juriša proti naslovu prvaka. Olimpija mu težko sledi, medtem ko Koper in Maribor vse bolj izgubljata stik z vrhom. Današnje nadaljevanje zaostale tekme med Celjem in Koprom, ki je bila prekinjena zaradi močnega sneženja v 31. minuti pri izidu 0:0, bo odločilno vplivalo na razplet prvenstva. Če Celje premaga Koper, bo pobegnilo Olimpiji na neulovljivih deset točk. Celjani premorejo toliko kapitalske moči v pisarnah, strokovnega znanja in igralske kakovosti – za nameček se bodo pozimi okrepili s kakšnim zvezdnikom (prvi na seznamu želja je napadalec Kopra Maks Barišić) –, da ne bi zapravili takšne prednosti.

Olimpija bo v Bratislavi navijala tudi za Koper

»Priprava na takšno tekmo, ko bo prvi del trajal le četrt ure, bo specifična. V tekmo bo treba vstopiti z maksimalno energijo in ne bomo se smeli zakombinirati pri izbiri enajsterice,« pravi trener Celja Damir Krznar, ki je v nizu treh zmag. Glede na formo, ki jo v zadnjem času kaže Koper, ima Celje, kjer vse niti igre v rokah drži vzhajajoči zvezdnik Mark Zabukovnik, odprto avtocesto do treh točk. Čeprav so po porazu z Olimpijo (tretji na sedmih tekmah) mnogi pričakovali zamenjavo trenerja Safeta Hadžića na klopi Kopra, se to ni zgodilo in bo ekipo vodil vsaj do konca jeseni. Težava Kopra je disciplina v igri, zato je veliko individualnih napak, ki jih ne smejo delati niti amaterske ekipe.

Medtem ko bosta igrala Celje in Koper, bodo nogometaši Olimpije brez poškodovanega vezista Agustina Doffa, za katerega je sezona končana, že na Slovaškem, kjer jih jutri ob 21. uri v Bratislavi čaka zadnja tekma skupinskega dela konferenčne lige s Slovanom. Če je bila Olimpija na prejšnjih tekmah neučinkovita, je na Bonifiki izkoristila večino priložnosti. Tudi zavzetost je bila prava, saj Zeljković dela selekcijo za zimsko čistko med preširokim igralskim kadrom. Ta se obeta tudi v Mariboru, ki je po zmagi na derbiju z Olimpijo komaj remiziral na gostovanjih pri Koprčanih in Radomljanih. »Treba bo dobro razmisliti, s kom in kako naprej,« je jasen trener Maribora Ante Šimundža.​

V Rogaški Slatini prepričani o sodniški zaroti

Rogaška in Aluminij bosta danes odigrala klasičen derbi za obstanek. Obe ekipi sta v negativnem nizu, za nameček imajo v Rogaški Slatini težave z disciplino. Športni direktor Nino Ivanič je že nekaj časa v suspenzu, tokrat na klopi ne bo temperamentnega trenerja Oskarja Drobneta, ki je bil izključen v nedeljo na gostovanju pri Bravu, zato bo ekipo vodil pomočnik Domen Beršnjak. V Rogaški so prepričani, da so žrtev sodniške zarote.

Spored, zaostali tekmi 17. kroga, danes ob 13. uri: Rogaška – Aluminij, ob 15. uri: Celje – Koper, 20. krog, sobota ob 13. uri: Domžale – Bravo, ob 15. uri: Koper – Radomlje, ob 17.30: Maribor – Aluminij, nedelja ob 15. uri: Celje – Mura, ob 17.30: Olimpija – Rogaška. Vrstni red: Celje (-1) 44, Olimpija 37, Koper (-1) 30, Maribor in Bravo po 29, Mura 25, Domžale 23, Radomlje 17, Aluminij (-1) 15, Rogaška (-1) 11.