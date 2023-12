V nedeljo so na nadvozu postavili delno zaporo železniških tirov, s čimer so se lahko začela dela na tirih, ki bodo v začetni fazi obsegala odstranjevanje tirne infrastrukture, so danes sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Gradnja nadomestnega železniškega nadvoza bo potekala po fazah in bo zajemala razširitev konstrukcije obstoječega nadvoza. Namesto štirih bodo zgradili pet novih tirov in pripravili prostor za šestega. Ob tem je predvidena tudi poglobitev Dunajske ceste. Dela bodo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2025.

Večja gradbena dela bodo po načrtih stekla v začetku prihodnjega leta. V času del bo železniški promet omejen s štirih tirov na dva. Ob začetku rušitvenih del na nadvozu bodo popolnoma zaprli Dunajsko cesto. Ta bo popolnoma zaprta med 4. in 7. januarjem, nato bodo postavljene delne zapore cestišča.

Za bolj učinkovito izvajanje železniškega prometa so postavili začasni peron na postajališču v Šiški pri Pivovarni Union. Tam je končna postaja za 19 vlakov iz smeri Kamnik Graben-Jarše Mengeš-Domžale-Ljubljana Šiška-Ljubljana in za osem vlakov iz smeri Jesenice-Kranj-Ljubljana Šiška-Ljubljana. Tam vozi posebna linija mestnega avtobusa, ki povezuje to postajo z glavno železniško postajo, in sicer na relaciji postaja Šiška, Tivoli, Gosposvetska ulica, Bavarski dvor in glavna železniška postaja.