Jezikolumna: Dvojina, šumniki in šest sklonov

Ministrstvo za kulturo je prvega decembra objavilo Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko v letih 2024–2025. Denarja na razpolago je precej manj, kot ga je bilo za prejšnje dvoletje; slovenski nacionalni program za jezikovno politiko (tretji zapored velja od 2021 do 2025) pa ima itak toliko vsebinskih zavez, da jih ne bi pokrilo še bistveno več denarja. Skupna višina projektnih sredstev se sicer sliši za gospodinjsko-društveno dojemanje kar precejšnja: 376.000 evrov za dve leti. Toda če na jezik(e) – saj jezikovnopolitični program ne govori samo o slovenščini, temveč tudi o manjšinskih jezikih, znakovnem jeziku, jeziku gluhoslepih, tujih jezikih – gledamo kot na temeljno infrastrukturo, brez katere razvita država in družba ne moreta harmonično in učinkovito delovati, potem je vsakomur jasno, da je ta vsota zelo majhna.