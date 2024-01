Jezikolumna: Prekleti seks

Na začetku januarja letos so se v svetovnih novicah znašli slovarji in enciklopedije, kar se zaradi njihove pregovorno dolgočasne narave ne zgodi ravno pogosto. Pozornost so si zaslužili zaradi lani sprejetega zakona ameriške zvezne države Florida, ki v šolah prepoveduje kakršnokoli omenjanje »spolnega obnašanja«. Floridski knjižničarji so zato letos iz previdnosti s polic umaknili na tisoče knjig, da bi preverili, če se vsebina sklada s tem, kar dovoljuje zakon. Na tem spisku so se znašli tudi slovarji in enciklopedije, ker pač omenjajo seks, skupaj z Dnevnikom Ane Frank ali romanoma Madame Bovary in Doktor Živago.