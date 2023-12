Aleksandar Hemon, ameriški pisatelj: Našli smo se v prevodu

V torek smo se pozno zvečer peljali po Erjavčevi ulici proti nekdanji carinarnici na meji z Italijo, ki je tik za železniško postajo v Novi Gorici. Ameriški pisatelj bosanskega porekla Aleksandar Hemon je z veseljem sprejel idejo, da gremo nazaj v Ljubljano čez mejo in skozi Italijo zapeljemo na avtocesto, ki pride iz Benetk. Nikoli ni bil v Gorici in bil je radoveden, kako sta videti dve mesti z istim imenom, ki ju loči državna meja, meje pa ni več ali pa je nevidna. To usodo sedaj v obratni smeri morda podoživlja njegovo rodno Sarajevo.