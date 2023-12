Odšel po torto in se vrnil z milijoni

Šestdesetletni voznik dostavnega vozila v kanadskem gostinskem podjetju, Pierre Richer iz Montreala, je pred dnevi prišel v trgovino z živili, da bi kupil torto, ker je videl, da je sladica v akciji. Z ženo sta namreč na večerjo povabila hčerko. Potem pa se je v trenutku premislil in za deset dolarjev namesto torte kupil dva listka za loto. Loterijo sicer igra že trideset let, a bolj tako, za zabavo in iz navade. Dva dni kasneje je izvedel, da je milijonar – zadel je namreč izžrebane številke in postal bogatejši za približno 45 milijonov evrov.