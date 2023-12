Grčija in Turčija sta se včeraj strinjali, da bosta na novo zagnali odnose ter pripravili načrt za preseganje vrste sporov in zgodovinskega rivalstva. Prelomnico predstavlja obisk turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v Atenah, ki se je s premierjem Kiriakosom Micotakisom dogovoril o krepitvi dobrososedskih odnosov in trgovine, stalni in odprti komunikaciji z rednimi srečanji na vrhu ter reševanju odprtih vprašanj. »Med nami ni problema, ki ne bi bil rešljiv, dokler gledamo široko in ne končamo kot tisti, ki prečkajo morje ter utonejo v reki,« je včeraj dejal Erdogan in dodal, da vidi kozarec odnosov na pol poln, ne na pol prazen. Micotakis je dejal, da geografija in zgodovina državama narekujeta sosedstvo, »čutim pa zgodovinsko odgovornost, da zgrabimo priložnost in državi postavimo drugo ob drugo, tako kot je to ob naših mejah«. Grčija je med drugim dobila dovoljenje Bruslja, da bo lahko začela izdajati vizume turškim državljanom za obisk desetih grških otokov blizu meje.

Grčija in Turčija sta desetletja v sporu zaradi Cipra, epikontinentalnega pasu v Egejskem morju in posledično pravic do izkoriščanja naravnih bogastev, obrambnih vprašanj, migracij in drugega. V 90. letih sta se znašli na robu spopada. Hladni odnosi so se začeli spreminjati, ko je Grčija februarja letos Turčiji hitro poslala pomoč po uničujočem potresu.

Erdogan je bil v Atenah nazadnje leta 2017, a se je obisk ponesrečil in sprevrgel v polemike o skoraj sto let stari pogodbi, ki je določila mejo med državama.