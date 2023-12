Sveti Miklavž je sicer v primerjavi z drugima dvema belobradima prinašalcema darov precej skop možic, a kot pravi klen slovenski pregovor, se podarjenemu konju ne sme gledati v zobe, pa tudi bistveno bolj bogata in radodarna Miklavževa kolega Božiček in dedek Mraz še prideta na obisk, tako da ne gre obupati, če so se v nogavicah ali darilnih vrečkah znašle le kakšne pesticidne pomaranče ali pa cenene čokolade in bonboni. Kako pa svetega Nikolaja iz Mire oziroma škofa iz Male Azije, ki je umrl v prvi polovici 4. stoletja in je prihajal iz premožne družine, pozneje pa naj bi premoženje razdelil med reveže, sam pa se zavezal duhovništvu, kot pravi pravljična zgodba o nastanku tega praznika, kot so nas podučili na državnem spletnem portalu RTVSLO.si, gledajo naše eminence družabne kronike, so raziskovali v reviji Lady. Poklicna igralka Violeta Tomić, ki je še bolj kot po svojih odrskih in filmskih vlogah blestela v državnem zboru, kjer je službovala celih osem let, je denimo priznala, da kot otrok socializma Miklavža in Božička ni poznala, ker je k njim domov hodil le dedek Mraz, zategadelj je svojim vrstnikom kot otrok zavidala vsa Miklavževa darila, ki so jih dobili. Danes pa so stvari drugačne, je prepričana, in do teh decembrskih obdarovanj nima nobenega odnosa, je pa res, da je hčerki tudi sama kaj pripravila za Miklavža. »Toda prej ali slej se tudi otroci naveličajo vseh teh presežkov daril, zato me je hči pri petnajstih prosila, naj ji v tej decembrski noriji ničesar več ne kupujem,« je dodala Tomićeva.

Tudi nekdanja poklicna lepotica in pevka, danes pa vplivna spletna narekovalka globalnih trendov Sanja Grohar je imela v otroštvu s prvim decembrskim dobrotnikom nekaj slabih izkušenj, le da nasprotno od Tomićeve, ki ni dobila iz njegovih rok popolnoma ničesar, ni bila zadovoljna z izborom daril. »Miklavž me je vedno skromno obdaroval, zato sem bila razočarana, saj sem si želela več in drugačna darila. Prinesel mi je namreč za otroka nepomembne stvari, kot so denimo polna košara sadja. Moram priznati, da se je sicer Miklavž z leti popravil in je bil bolj po mojih željah. Ko sem odrasla, pa sem ugotovila, da je najbolje, da se za Miklavža obdarujem kar sama,« je o Miklavževih radostih razlagala Groharjeva.

Slovenka leta – Gabriela

Slovenija pa je še pred prihodom svetega strica dobila darilo – Slovenko leta. Verjetno ni medija v deželi, ki ne bi poročal o tem, da sta Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes dobila hčerko in jo poimenovala Gabriela. A še bolj kot sama novica je odjeknila informacija, da sta to uspešno skrivala do samega dneva D. »Slavna starša sta veselo novico odlično skrivala, a zares pozornim in zagretim oboževalcem ni ušla podrobnost, da je par na družbenih omrežjih že pred meseci objavil fotografijo, na kateri je 25-letnica iz Zagorja ob Savi že noseča. Anamaria naj bi nosečnost na skrivnosten način razkrila z objavo na instagramu 21. maja letos. Tedaj je pozirala oblečena v rožnat pulover, s tem pa naj bi namigovala, da pričakuje hčerko. Pod objavljeno fotografijo se je nabralo nekaj vprašanj zvestih sledilcev o tem, ali je morda noseča. Niti takrat niti nikoli kasneje se par na namigovanja o naraščaju ni odzval. Vse do minulega petka, ko je za veselo novico izvedel cel svet,« so zapisali v Večerovi spletni verziji.

Tako kot svet, razen seveda bolj pozornih in zagretih oboževalcev, ni vedel, kaj počne in kaj skriva Lukova Anamaria, do pred nekaj dnevi, dokler se v oddaji Pogovor s politiki na TV Slovenija ni pojavila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ni vedel, kaj počne njen mož in prvi soprog Aleš Musar. A zdaj vemo. »Aleš ima ogromno znanja, pripravljen je veliko postoriti za Slovenijo. Če pogledate primerljive ureditve po svetu, so prve soproge, prve dame, prvi soprogi lahko neka taka tiha, mehka diplomacija. Moj mož je obudil oziroma mislim, da tega še nikoli v Sloveniji ni bilo, srečanje z ženami in soprogi veleposlanic dvakrat na leto. Dvakrat je že organiziral in dvakrat na leto zagotovo bo. Pelje jih nekam po Sloveniji, pokaže neko kulturno znamenitost, nekaj slovenske zgodovine in vse te stvari so izjemno dobro sprejete med diplomati. To je njegova naloga,« je vlogo svojega prvega soproga pred slovensko javnostjo obrazložila predsednica države.

Anja Rupel se ubada s staranjem

Še bolj kot Aleš Musar med diplomati, ki so se znašli v Sloveniji, pa je med slovenskim narodom sprejeta Tanja Žagar, vodilna pevka slovenske zabavne glasbe, kot piše na njeni spletni strani. Po poročanju spletnega obveščevalca z imenom Bum novice se je priljubljena pevka znašla v precej kočljivem položaju, zato je svoje spletne prijatelje zaprosila za pomoč. Najprej je v videoposnetku razkrila, da je doma iskala jabolka in našla samo tri. »Če po pravici povem, iščem jabolka. Imeli smo ohoho jabolk, pa sem samo te tri našla. Pojma nimam, kje je ostalo, nobeden v družini ne ve, ker pri nas je tudi tako kot najbrž še pri kom, da ti stvari kar izginjajo,« je uvodoma razkrila Žagarjeva, v nadaljevanju posnetka pa je še izdala, zakaj potrebuje pomoč svojih številnih spletnih prijateljev. »Razmišljam, da bi po novem letu naredila eno koncertno turnejo, sedaj pa potrebujem vašo pomoč, da mi v komentar napišete, v katere kraje naj pridem,« je v svet in splet dahnila Žagarjeva in sodeč po zabeležkah bumnovičarjev se je v samo nekaj minutah zvrstilo ogromno komentarjev, v katerih so številni navdušenci jeli zapisovati, kje vse naj nastopi in da že zelo pogrešajo njen nastop.

Žagarjeva velja za neformalno kraljico slovenske zabavne glasbe, v Slovenskih novicah pa so povsem formalno Nino Ivanič okronali za čisto pravo kraljico slovenskih nadaljevank. »V sedmih letih nenehnih snemanj in dela pri najrazličnejših projektih si je Nina Ivanič prislužila laskavi naslov kraljica slovenskih nadaljevank. Poleg čestitk in priznanj pa ima ta medalja tudi temno plat, ki jo je plačala s svojim zdravjem,« se glasi sestavek o Ivaničevi, ki so jo, kot so se pohvalili pred svojim bralnim občestvom, po potrjeni diagnozi izgorelosti, ki jo je uspešno premagala, srečali med Miklavževim sprejemom v glavnem mestu Slovenije, kjer je spremstvo svetega dobrotnika v podobi 55 angelov in parkljev med množico razdelilo tristo kilogramov mandarin in 150 kilogramov bonbonov, kot so še navedli. Tudi Anja Rupel je imela nekaj težavic, a jih je prav tako uspešno prestala. V reviji Suzy so zabeležili, da se je nekaj časa ubadala s tem, da se je pričela starati. »Zelo mi gre na živce, skupaj s tem, da nisem več tako poskočna, da me ves čas nekaj boli, da nisem v formi, lasje se mi redčijo, vrat mi ni všeč, koža se poveša, gube so vidne, roke postajajo starikave. Starost je en klinc. Tisti, ki rečejo, da uživajo v njej, lažejo,« je bila neprizanesljiva do same sebe. A nekaj pri tem ima tudi način življenja pod žarometi, kot je priznala, ker je veliko bolj pod drobnogledom. »Moški so šarmantni, ženske smo stare. Nikoli ni prav: debela je grozna, presuha je grozna, starejša ima gube, če se odloči za kozmetične posege, jo obsojajo, če ima povešeno kožo, se zgražajo. Nikoli ni prav,« je za kratek čas potarnala, a na koncu le našla tudi nekaj dobrega v procesu lepotnega odmiranja. »A seveda je tukaj tudi modrost, ki je mladost nima. Bolj tolerantna sem, po drugi strani pa ne pustim, da bi mi kdo hodil po glavi, in za nekatere stvari mi prav dol visi,« je še povedala Ruplova.