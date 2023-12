Nekdanji britanski premier Boris Johnson je moral po slabih treh letih vladanja lani odstopiti, ker je tudi parlament zavajal o vrsti zabav na sedežu vlade na Downing Streetu 10 med covidnimi karantenami. Bil je prvi premier v zgodovini, ki ga je policija oglobila zaradi kršenja zakona. Vprašanja o tem in marsičem drugem so ga pričakala včeraj na prvem od dveh dnevov zaslišanja pred neodvisno komisijo, ki preiskuje odziv oblasti na pandemijo. Včeraj je zaslišanje trajalo dobrih pet ur in Johnson je velikokrat ponovil besede »žal mi je«, nikoli pa izrekel besed »opravičujem se«, ki so jih najbolj želeli slišati svojci najmanj 175.000 žrtev pandemije.

Premier se je zabaval, medtem ko so ljudje umirali

Na zaslišanje je, kot ponavadi nepočesan, prihitel tri ure pred začetkom, še preden se je zdanilo, da bi se izognil protestnikom. A nekaj jih je že bilo tam, poleg sedme sile, ki je vpila vprašanja: »Se boste opravičili žalujočim družinam, gospod Johnson? Ste delali napake?« Napake je priznal samo na pol. Na začetku zaslišanja je dvakrat rekel, da mu je žal. Prvič za bolečino, izgubo in trpljenje žrtev covida. Takrat so ga prekinile štiri protestnice, sorodnice žrtev covida, z napisom »Johnson se je zabaval, medtem ko so ljudje umirali«. Po posredovanju predsednice komisije so jih varnostniki pospremili s prizorišča, potem je bilo Johnsonu drugič žal: »Smem reči, medtem ko odhajate, da razumem občutke žrtev in njihovih družin, in kako globoko žal mi je za bolečino, izgubo in trpljenje …«

Mea culpa? Nikoli!

Johnsonovega priznanja krivde včeraj nismo slišali. Krivda naj bi bila, kot je večkrat dejal, kolektivna. »Vsekakor bi bilo pošteno reči, da smo vsi, jaz, vse strukture Whitehalla (vlada, ministri, vodilni politiki, državna uprava), vključno z znanstveno skupnostjo in našimi svetovalci, podcenjevali obseg in hitrost izziva,« je dejal. »Jasno lahko vidite, da smo vsi kolektivno podcenjevali hitrost širjenja covida v Združenem kraljestvu,« je dodal. Žal mu je bilo tudi, da se je na začetku pandemije v bolnišnici (pred televizijskimi kamerami) rokoval s skupino okuženih, ker je imel covid za nekaj podobnega prašičji gripi. Dosedanja preiskava je že prinesla šokantna pričevanja o kaosu, nesposobnosti in celo butalskosti na Downing Streetu 10 pri začetnem vladnem odzivu na pandemijo.

Med zaslišanjem je Johnson nepovezano z vprašanjem dejal, da je bilo na sestankih o odzivih na covid vse preveč moških. Posredno je kritiziral tedanjega zdravstvenega ministra Matta Hancocka, rekoč da se ga je držal in hvalil njegovo delo kljub »napakam«. Odpustiti ga je moral, ko ga je varnostna kamera na zdravstvenem ministrstvu med eno od karanten ujela med poljubljanjem in otipavanjem zadnjice tedanje svetovalke, ljubice, zdaj partnerice, zaradi katere se je ločil.

Johnson je med zaslišanjem dejal, da bi med podobami epidemije, ki so prihajale iz Italije, moral prej spoznati resnost covida, a je vseeno branil odločitev, da takrat, na začetku leta 2020, ni predsedoval cobri, vladnemu telesu, ki se sestaja v primeru izrednih razmer. Med dosedanjimi zaslišanji je njegov tedanji glavni svetovalec dejal, da je Johnsona bolj zanimalo končati knjigo, ki jo je pisal o Shakespearu.

Na robu solz? Res?

V enem najbolj dramatičnih trenutkov zaslišanja naj bi bil Johnson na robu solz, ker se je »spominjal tragičnega, tragičnega leta 2020«. Posredno se je opravičeval zaradi karanten, češ da ni imel manevrskega prostora in drugih opcij. Žal mu je bilo tudi zaradi (velikokrat slikovitega) besednjaka. Ker je, na primer, trditve o dolgotrajnem covidu razglasil za jajca (izmišljotino). Johnsona danes čaka še zelo veliko težkih vprašanj, med njimi, ali je res trdil, da je narava s covidom-19 poskrbela za stare ljudi, in da na Downing Streetu 10 niso niti en dan zares spoštovali pravil karanten, ki so jih razglasili za vse in bi morale veljati tudi zanje.

Krivih ne bo Preiskovalna covidna komisija ne bo imenovala krivih in nedolžnih za posledice odzivov tedanjih oblastnikov na pandemijo, ampak bo dala priporočila za ravnanje ob prihodnjih pandemijah. Poleg vsega drugega, kar se dogaja v Britaniji, pa tudi potek preiskave kaže na to, da se bodo konservativci na prihodnjih volitvah poslovili z oblasti, tudi zaradi Johnsona.