Francija 6 točk, Slovenija 4, Angola in Islandija po 1 – to je bil končni vrstni red po treh krogih v skupini v Stavangerju. Na uvodni tekmi zadnjega kroga je Angolkam za napredovanje v drugi del SP (zaradi boljše skupne razlike med doseženimi in prejetimi goli) zadoščal že remi 26:26 proti Islandiji, ki je slednjo pahnil v tolažilni predsedniški pokal za končno razvrstitev od 25. do 32. mesta. Na derbiju skupine sta se nato pomerili Francija in Slovenija, pred le 883 gledalci v dvorani DNB Arena pa so slavile aktualne olimpijske prvakinje iz Tokia in svetovne podprvakinje iz Španije z 31:27 (17:15). Tako so osvojile prvo mesto v skupini in v drugi del prenašajo štiri točke, drugouvrščene Slovenke dve, Angola pa nobene, saj se brišejo vsi rezultati proti reprezentanci, ki ni napredovala v glavni del tekmovanja (Islandija), štejejo pa le izidi medsebojnih dvobojev najboljše trojice.

Iz slovenskega tabora na Norveškem niti do začetka tekme proti Franciji niso poslali nobenega uradnega ali vsaj neuradnega sporočila o tem, ali bo prvič po poškodbi stegenske mišice pred več kot mesecem dni zaigrala prva zvezdnica Ana Gros. Dvome o njenem (ne)igranju je uro pred tekmo razrešil uradni zapisnik na spletni strani mednarodne zveze IHF, na katerem je bila pod svojo tradicionalno številko šest vpisana igralka madžarskega Györa, ki je za naslednjo sezono že podpisala pogodbo s Krimom. Grosova je nato na igrišču preživela skoraj 33 minut, dosegla pet golov iz enajstih strelov (45 odstotkov) in bila druga strelka Slovenije za Tjašo Stanko (7 golov, 12 strelov, 58 odstotkov).

Žarek upanja hitro ugasnil

Francozinje so po treh začetnih zaostankih za gol (nazadnje pri 2:3 v peti minuti) dodale plin, neusmiljeno polnile mrežo tekmic predvsem iz bliskovitih (pol)protinapadov in Slovenke so jim do konca dvoboja gledale v hrbet. V prvem polčasu so ves čas zaostajale za dva do štiri gole, v drugem je Francija takoj na začetku prvič povedla za pet (21:16), takšno rekordno razliko pa je petkrat naredila tudi v končnici. Žarek upanja za Slovenke je posijal dvakrat, ko so prišle na dva gola zaostanka (21:23, 22:24), a je proti ekipi, ki jo že 24 let kot selektor vodi zdaj 65-letni Olivier Krumbholz in pri kateri se je med strelke vpisalo kar 12 od skupno 14 igralk v polju (največ Grandveau 6 in Valentini 5), obakrat hitro ugasnil.

Po porazu proti ekipi, ki je na velikih tekmovanjih osvojila že 13 kolajn (šest na SP, pet na EP, dve na OI), od tega štiri zlate, levoroka ostrostrelka Ana Gros ni bila preveč razočarana: »Borile smo se od prve do zadnje minute in na igrišču prikazale največ, kar smo lahko. Na začetku smo morda na prelahek način izgubile preveč žog, kar so tekmice spremenile v manjšo razliko. Nato smo se ves čas poskušale vrniti v igro, a nismo imele dovolj pravih rešitev. Vseeno sem ponosna na ekipo, nimamo si česa očitati.« Podobno je razmišljala tudi najboljša strelka tekme Tjaša Stanko: »Čeprav nismo osvojile točke ali dveh, smo pokazale, da se lahko enakovredno kosamo tudi s takšno vrhunsko reprezentanco, kot je Francija. Glede na vse težave, ki so nas spremljale že pred začetkom priprav (poškodbe, odpovedi, bolezni, op. p.), smo dokazale, da smo prava ekipa, ki zna premagati vse probleme in ki zna igrati vrhunski rokomet.«

Za začetek Južna Koreja

Slovenke so z uvrstitvijo v drugi del z dvema točkama izpolnile osnovni cilj, zato ima selektor Dragan Adžić veliko razlogov za dobro voljo: »Izjemno zadovoljen sem z dosedanjim učinkom, rezultati in načinom, kako smo se spoprijeli z vsemi težavami. Vse doslej je fenomenalno in želimo si, da bi ta ritem vzdržali tudi v drugem delu tekmovanja. Prepričan sem, da smo na pravi poti.« Slovenski tabor je včeraj zapustil Stavanger in odpotoval v 850 kilometrov oddaljeni Trondheim. Tam Slovenijo v dvorani Spektrum, ki sprejme 8800 gledalcev, čakajo tri najboljše reprezentance iz skupine C, v kateri je bil končni vrstni red naslednji: Norveška 6 točk, Avstrija 4, Južna Koreja 2, Grenlandija 0. Slovenska dekleta bodo najprej igrala z Južno Korejo (danes ob 15.30), nato še z Norveško (v petek ob 20.30) in Avstrijo (v nedeljo ob 18. uri).

Levokrilna igralka Tamara Mavsar je v prvem delu SP dosegla 10 golov in je četrta v slovenski ekipi za Tjašo Stanko (17), Natašo Ljepoja (15) in Aljo Varagić (12). »Dan po naporni tekmi proti Franciji in zaradi potovanja iz Stavangerja v Trondheim smo malce utrujene, vendar zdaj ni čas za razmišljanje o tem. Vse naše misli so osredotočene na Južno Korejo. Igra hitro in netipično, zato nas čaka zahtevna naloga. Toda če bomo nadaljevale s predstavami, ki smo jih prikazale v Stavangerju, se nimamo česa bati,« napoveduje 32-letna Tamara Mavsar.