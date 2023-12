Na nebu še vedno iščejo Adriina letala

December je čas za prijatelje in okoli sto članov letalskega osebja nekdanje Adrie Airways je predpraznični čas izkoristilo za prijetno druženje. V Bistro Čad so prišli iz Slovenije in Hrvaške, nekateri so prileteli tudi iz drugih držav. Organizatorka srečanja Barbara Gortnar se tako množične udeležbe ni nadejala.