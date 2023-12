Spopadi naj bi bili najsilovitejši v osrednjem delu Gaze. Tanki so prekinili cestno povezavo med Han Junisom in Deir El Balahom v osrednjem delu Gaze, s čimer je območje sedaj razdeljeno na tri dele. Izraelska vojska naj bi zadela več stanovanjskih območij v kraju Deir El Balah, pri čemer naj bi bilo več ljudi ubitih in ranjenih, poroča medij Al Jazeera.

V središču Han Junisa naj bi bilo glede na nekatera poročila v bombardiranju uničeno trgovsko središče. Območje je sicer veljalo za varno in tja se je od konca prekinitve ognja zateklo več sto ljudi. Na vzhodu Han Junisa pa naj bi izraelska vojska vdrla s tanki in oboroženimi vozili. Bolnišnica al Naser v Han Junisu je po poročanju nekaterih medijev polna ranjenih in mrtvih.

Izraelska vojska je zjutraj tudi odredila novo evakuacijo za več območij v osrednjem delu enklave. Civiliste so pozvali, naj se evakuirajo proti jugu.V Rafi pa so bili v zadnjih spopadih uničeni štirje domovi in manjše begunsko taborišče. Najmanj 35 ljudi naj bi bilo ubitih, še poroča Al Jazeera. Spopadi se nadaljujejo tudi na severu enklave. V napadu na bližino bolnišnice v Džabaliji naj bi bili ubiti najmanj štirje ljudje, še devet jih je bilo ranjenih. V bolnišnici je našlo zatočišče več kot 10.000 Palestincev.

Vsakih deset minut odjekne ena eksplozija

Tiskovni predstavnik Sklada ZN za otroke (Unicef) James Elder je opozoril, da ljudje na jugu Gaze niso več le prestrašeni, ampak tudi izmučeni, saj so se morali zaradi nevarnosti evakuirati že tri- ali štirikrat. Dodal je, da jim že zmanjkuje primerjav, kako opisati otroško trpljenje v enklavi ob nadaljevanju konflikta. »To je najhujše bombardiranje od začetka vojne trenutno na jugu Gaze,« je povedal. Ocenjuje, da vsakih deset minut odjekne ena bomba, poroča britanski BBC.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonatan Konrikus je danes za ameriški CNN dejal, da jim severa Gaza še ni uspelo vojaško premagati, ampak da napredujejo. Zavedali so se, da bo to težek boj, saj je Hamas tak sovražnik, »ki nima težav žrtvovati civilistov za svoje vojaške cilje«. Zavrnil je tudi očitke, da civilistom niso dali na voljo dovolj časa za evakuacijo na jug. Krivdo je pripisal Hamasu, saj da civilno prebivalstvo ne bi bilo prizadeto, če se pripadniki gibanja ne bi zadrževali znotraj naseljenih območij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da o ubili poveljnika Hamasa Hajtama Huvadžarija, ki naj bi vodil enega od bataljonov, ki je sodeloval v napadih 7. oktobra na Izrael. So pa spopadi terjali žrtve tudi med izraelskimi vojaki. Od konca prekinitve ognja je umrlo pet vojakov, samo v nedeljo trije, skupno pa od začetka ofenzive na Gazo že 75.

Predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) Mirjana Spoljaric Egger je danes obiskala Gazo in ponovno pozvala k zaščiti civilistov v tej palestinski enklavi. Opozorila je, da je trpljenje v Gazi neznosno in dodala, da ustrezen humanitarni odziv zaradi vojaškega obleganja ni mogoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novo obstreljevanje na meji med Libanonom in Izraelom

Z območja na meji med Libanonom in Izraelom znova poročajo o obstreljevanju. Izraelska vojska je ponoči in davi zabeležila več napadov iz Libanona na vojaške položaje in se odzvala s povračilnim obstreljevanjem. V napadih so bili trije izraelski vojaki lažje ranjeni, navedbe vojske povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Iz Libanona je bilo po navedbah vojske sproženih več minometov, ki so ciljali na izraelske vojaške položaje. Izraelska vojska je v odgovor ciljala tarče, od koder so prileteli izstrelki. Tudi libanonske varnostne sile so potrdile, da so zabeležile napad iz Libanona v sosednjo državo in da se je Izrael odzval s povračilnim obstreljevanjem.

Od napada skrajnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra obstreljevanje poteka tudi med izraelsko vojsko in oboroženimi skupinami, med njimi Hezbolahom, na izraelsko-libanonski meji. Obstreljevanje je terjalo smrtne žrtve že na obeh straneh meje. Gre za najhujšo zaostritev konflikta na območju od druge libanonske vojne leta 2006.

V izraelski raciji na Zahodnem bregu dva mrtva

V raciji izraelske vojske in policije na Zahodnem bregu sta ponoči umrla palestinska borca. Po navedbah izraelske vojske sta bila terorista, iz oboroženega krila palestinskega gibanja Fatah pa so sporočili, da sta bila pripadnika Brigad al Aksa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V raciji v Kalkiliji na severozahodu Zahodnega brega so po navedba vojske pridržali 29 ljudi, od tega jih pet sumijo povezav s skrajnim gibanjem Hamas. Tudi v drugih krajih so izraelski vojaki izvedli racije, pridržali več ljudi in zasegli orožje. Ministrstvo za zdravje v Ramali je medtem danes poročalo še o štiri huje ranjenih po spopadih v Kalandiji blizu Ramale.

Od začetka vojne med Izraelom in Hamasom v Gazi so na Zahodnem bregu aretirali okoli 2150 ljudi, od tega naj bi jih bilo 1100 povezanih s Hamasom.

Erdogan za sojenje Netanjahuju za vojne zločine

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes izrazil prepričanje, da se bo izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju zaradi ofenzive na Gazo sodilo za vojne zločine. Gaza pripada Palestincem in tako bo tudi ostalo, je poudaril turški predsednik in ponovil, da je za mirno sobivanje med Izraelom in Palestinci nujna rešitev dveh držav v okviru meja izpred leta 1967, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Erdogan je od začetka spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas večkrat kritiziral Netanjahuja. Že prejšnji teden ga je označil za mesarja Gaze, danes pa je dodal, da bi bi mu bilo treba soditi, tako kot se je sodilo Miloševiću, ki ga je mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu obtožilo zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov.