Upravni odbor Prešernovega sklada je danes predstavil dobitnika Prešernovih nagrad ter dobitnike nagrad Prešernovega sklada. Prešernovo nagrado za življenjsko delo za leto 2024 sta prejela pesnica in prevajalka Erika Vouk ter baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog dr. Henrik Neubauer.

Nagrade Prešernovega sklada so medtem prijeli pesnica Miljana Cunta (za pesniško zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo), dramska igralka Jana Zupančič (za vloge v zadnjih treh gledaliških sezonah), mezzosopranistka Nuška Drašček (za delovanje na glasbenem področju v zadnjih treh letih), stripar Ciril Horjak (za ustvarjalno delovanje na področju stripa v zadnjih treh letih), scenaristka in režiserka Sara Kern (za režijo igranega celovečerca Moja Vesna) in Dnevnikovikov sodelavec, grafični oblikovalec Tomato Košir (za delo na področju grafičnega oblikovanja v zadnjih treh letih).

»Vizualni komentar je hitro pokvarljivo blago, saj ga je velikokrat v vsem obsegu moč razumeti le v aktualnem tednu. Ni boj, je mesarsko klanje za vsako minuto do končne oddaje, zato je dobro sodelovanje integrirano v drobovje vsakega kakovostnega izdelka. Želim si, da bi bilo mojim sodelavcem znano, da so vsi deležniki tega priznanja,« je prejem nagrade komentiral Tomato Košir.

Prešernovo nagrado možno dobiti le enkrat

Sklad vsako leto podeli največ dve Prešernovi nagradi za življenjsko delo. Podeli jo ustvarjalki ali ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno obogatil slovensko kulturno zakladnico. Ustvarjalec jo lahko prejme le enkrat.

Z nagrado Prešernovega sklada nagrajujejo vrhunske umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podelitvijo nagrad in so trajno obogatili slovensko kulturo. Vsako leto podelijo največ šest teh nagrad za umetniške dosežke v zadnjih treh letih.

Lani sta Prešernovo nagrado prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardijančič. Nagrade Prešernovega sklada pa so dobili pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj gledališke in filmske glasbe Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar ter arhitekturni atelje Medprostor.