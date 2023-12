Morebiti veste, kdo je Hadi Choopan? Prepričani smo, da vam ne pomoč ljudstva ne klic v sili ne bi pomagala, saj je možakar na slovenskih tleh popolna neznanka, pa čeprav je globalna zvezda. Perzijski volk, kot je njegov vzdevek, je namreč svetovni prvak v bodybuildingu, tako imenovani Mr. Olympia, nekaj posebnega pa je tudi zato, ker je lani kot Iranec slavil na tekmovanju v Las Vegasu v ZDA, kar naj bi bil dokaz, da rasizem, nacionalnost in razlike med vladami ne vplivajo na pravice in status športnikov. Biti Mr. Olympia seveda zahteva veliko truda in odrekanja, kar dobro veste vsi tisti, ki se z dvigovanjem uteži dnevno potite v centru za fitnes. Potrebna so leta, da telo postane ena sama velika mišica.

Pa poglejte njega, našega tokratnega testnega prijatelja, kako zelo je mišičast, kot da mu je dvigovanje uteži blizu. Pa je do mišic prišel po naravni poti ali s pomočjo tako zelo priljubljenih steroidov? To pravzaprav ni pomembno, je pa njegova mišičasta postava zagotovo porok, da se proda kakšen več. Amarok je namreč Volkswagnov pick-up oziroma tovornjaček z uporabnim kesonom, ki je še kako prepoznaven na vsakem kilometru ceste, ki jo prevozi, tisti, ki sedi za volanskim obročem, pa se z razlogom počuti bolj pomembnega in samozavestnega. Podoba amaroka je namreč zagotovilo, da se bodo za vami obračale glave, njegova velikost pa se zdi kot nalašč za posameznike, ki imajo v življenju težave s samopodobo. A to seveda ne pomeni, da ne privablja tudi drugih kupcev.

Nekaj posebnega je in to na številnih področjih. To, da je dizelsko gnan, mu zeleni seveda ne bodo oprostili, a se dizel ponuja kot naravna izbira in je dejansko dizel z veliko začetnico, šestvaljnik, ki premore kar 240 iskrivih konjev. Njihova moč se na vsa štiri kolesa prenaša prek 10-stopenjskega samodejnega menjalnika, če želite, pa je lahko pogon speljan zgolj na zadnji kolesi. Super je, ker se je z njim mogoče hitreje zapeljati po avtocesti (maksimalna hitrost je spoštljivih 190 km/h) ali počasneje zgolj do opere, če vas kdaj zamikajo testni kilometri po brezpotjih, pa je oborožen tudi z zaporo diferenciala in pride tudi tja, kjer večina štirikolesnikov ne zmore. Morebiti boste rekli, da je amarok čisto običajni osebni avto, a se z vami ne strinjamo popolnoma. Z razlogom. Ko ga boste popeljali na sprehod po mestnih ulicah, boste naenkrat ugotovili, da je dolžinska mera 5,35 metra resnično zajetna in iskanje parkirnega mesta praviloma misija nemogoče. Da ga zapeljete v garažo, pa vas mora biti kar precej v hlačah. Mi smo ga iz dneva v dan, pri čemer je manevriranje zahtevalo popolno zbranost, brez katere bi na karoseriji zagotovo pridelali kakšno prasko, če ne še česa več. Zato je še kako pomembna pomoč parkirnih senzorjev in še posebej kamere, ki na centimeter natančno kaže, koliko prostora še imamo na razpolago. Da amarok ni čisto običajni avto, pa je dokaz tudi njegova poraba, ki je bila visokih 11,2 litra, za polno posodo pa boste tako odšteli zajetnih 135 evrov.

Ko beseda nanese na udobje in serijsko opremo, se amarok trudi biti osebni avtomobil za štiri osebe in je v njem marsikaj, kar danes krasi tako zelo priljubljene športne terence. Sedi se visoko in udobno, preglednost je zavoljo velikih steklenih površin zgledna, voznik pa do vseh menijev dostopa prek velikega barvnega zaslona na dotik ali pa stikal na volanskem obroču. Dodana vrednost je zagotovo aktivni tempomat, ki sam zavira, pospešuje in ohranja varnostno razdaljo, všeč nam je bila tudi električna nastavitev sedežev, nekoliko manj pa pametni ključ, ki je za zaklepanje in odklepanje zahteval dotik kljuke in ni vsega opravil samodejno. Dodana vrednost in za marsikoga razlog za nakup pick-upa pa je keson. V testni različici je bil pokrit z rolojem, ki se odpira in zapira s pomočjo elektrike. Ko je zaprt, je vanj moč spraviti za 1369 litrov prtljage, saj je višina kesona le dobrega pol metra. Ko je odprt, pa je njegova uporabnost toliko večja in se hitro prelevi v delovno mulo, katere omejitev je le, da lahko prtljaga tehta največ 655 kilogramov. Ali malce več, če spregledamo napotke tovarne. V kesonu je mogoče početi še marsikaj drugega, a naj ostane zgolj pri sanjah... Je pa za marsikoga pomemben podatek, da je z amarokom moč peljati prikolico s težo do 3,5 tone, zato ne čudi, da je vlečna kljuka del serijske opreme. Smo vas nakurili? Če vas mika nakup, samo opazka, da ima nevsakdanjost amaroka svojo ceno. Visoko ceno. Ta je kar 68.799 evrov in je verjetno glavni razlog, da jih na cesti ni še več. Škoda, saj avta s takšno dodano vrednostjo že dolgo nismo peljali.