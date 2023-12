Znanec mi je pred kratkim zaupal zgodbo iz druge polovice 80. let. Z očetom sta šla v avtomobilski salon, kjer sta naletela na arogantnega prodajalca. »Prišli bodo časi, ko mi boste avto pripeljali na dom. S pentljo. In me prosili, da bi ga kupil. Jaz pa si bom še takrat vzel čas za premislek,« naj bi oče prerokoval prodajalcu, medtem ko se je ta držal za trebuh in se krohotal. Od tedaj je sicer minilo skoraj 40 let, a prerokba se uresničuje. Spletno nakupovanje avtomobila je namreč vse bolj priljubljeno. Zlasti v tujini, a premiki na tem področju se dogajajo tudi pri nas.

S spletnimi stranmi kot sta Avto.net in DoberAvto.si ima spletno brskanje za avtomobili na sončni strani Alp sicer že dolgo brado. Tudi proizvajalci avtomobilov na svojih lokalnih spletnih straneh ponujajo konfiguratorje vozil, kjer si kupci lahko izberejo točen model in dodatno opremo. Vendar gre v teh primerih bolj za spletne oglase, sam nakup pa praviloma steče po drugih kanalih. Ko govorimo o nakupovanju prek spleta, imamo v resnici v mislih zlasti izkušnjo, ki je bolj podobna nakupovanju prek Amazona.

Bolj transparentno in brez vsiljivih prodajalcev

Podatki o popularnosti spletnega nakupovanja vozil so znani zlasti za ZDA. Washington post je že leta 2017 ugotavljal, da je 53 odstotkov Američanov pripravljenih ves nakup opraviti prek spleta. Dodaten pospešek naj bi interes za spletne nakupe dobil v času pandemije novega koronavirusa. Do lastništva avtomobilov skeptični milenijci so med korono nenadoma potrebovali lasten prevoz zaradi težav z javnim. Ker so njihovi poizkusi nakupa avtomobila sovpadali s pomanjkanjem polprevodnikov in dolgimi čakalnimi vrstami za nove avtomobile v bližnjih salonih, bili pa so tudi navajeni gladkosti spletne izkušnje, jih je ustaljeni postopek nakupa avtomobila razočaral. V teh okoliščinah so zacvetele spletne strani, ki so kupcem omogočale iskanje inventarja, ki je že na zalogi na širšem območju ZDA, in dostavo novega avtomobila na dom.

Ameriška zavarovalnica Progressive je lanskega januarja anketirala 501 osebo, ki je od leta 2020 kupila avtomobil. Ugotovili so, da je z nakupom avtomobila prek spleta zadovoljnih kar 78 odstotkov kupcev, medtem ko je bilo z izkušnjo v salonu zadovoljnih le 58 odstotkov anketiranih kupcev. Med anketiranimi se je za nakup avtomobila prek spleta odločilo 77 odstotkov starih med 18 in 24 let ter 74 odstotkov starih med 25 in 40 let. A tudi 21 odstotkov starejših od 67 let. Progressive je v svoji raziskavi navedel tudi izkušnjo 45-letne Natalie Allard, ki je le nekaj mesecev narazen kupila dva avtomobila. Enega prek spleta in drugega v salonu. Pravi, da jo je pri spletnem nakupu najbolj navdušila enostavnost izbire načina plačila. Brez drobnega tiska in dolgih ter zapletenih razlag o različnih vrstah obresti. Pred njo se je na zaslonu izpisalo nekaj opcij, med katerimi je enostavno in transparentno izbrala najbolj primerno. Izkušnja podpisovanja papirjev v poslovalnici ji je bila manj všeč. Zlasti pa ji je bilo všeč, da je prek spleta avtomobil lahko izbrala v miru, medtem ko ji je bilo dobrikanje s prodajalcem v salonu mučno in neprijetno. Ob tem je ne moti niti verjetnost, da je zaradi nakupa prek spleta plačala za avto več, kot če bi se pogajala s prodajalcem.

Vse več ponudbe tudi v Sloveniji

Povsem spletno nakupovanje novih vozil je medtem dostopno tudi že v Sloveniji. Najbolj slaven primer je gotovo Tesla. Čeprav ima podjetje medtem v Sloveniji že svoj salon, se vsa naročila izvedejo prek spleta. Postopek je hiter in vključuje tudi informativni izračun lizinga. S Teslinim uporabniškim računom kupec na strani lahko odda tudi vlogo za financiranje po izbranih pogojih, naročilo pa plača 250 evrov. Prevzem avtomobila potem steče v Teslinem salonu v Ljubljani.

Še korak dlje so šli pri Citroënu s prodajo svojega električnega miniaturčka ami. Tudi tega je možno kupiti prek spleta, kupcu pa ga dostavijo celo na dom. V zameno za dodatno plačilo dostave, seveda. »Pri strankah že opažamo spreminjanje nakupnih navad. Veliko informacij o vozilih pridobijo že prek spleta, kar vodi k temu, da v avtomobilske salone prihajajo predvsem na testno vožnjo ali za končni nakup vozila. Posledično se zmanjšuje obisk salonov, kar kaže na postopno uveljavljanje spletne prodaje tudi pri nas,« nam je pojasnila Milena Babič, predstavnica za odnose z javnostmi v podjetju C Automobil Import. Ob tem je sicer pojasnila, da za zdaj v Sloveniji ne načrtujejo uvedbe spletne prodaje drugih vozil, a da bi se to s časom lahko tudi spremenilo. »Lansiranje spletne prodaje preko Ami store odstopa od klasičnega nakupnega procesa, kot ga poznamo pri drugih vozilih Citroën. To je pomemben korak v smeri digitalizacije in prilagoditev na spremembe nakupnih navad naših strank. Globalno se že zdaj vsak mesec prek spleta proda okoli 20.000 vozil znamke Citroën in v bodoče pričakujemo, da bo ta trend še naraščal, zato se moramo tudi v Sloveniji temu prilagajati,« je še dodala. Tudi pri amiju se nakup zaplete pri financiranju, saj slednjega ni možno skleniti prek spleta. Imajo pa kupci, ki se odločijo za nakup amija z gotovino, možnost vračila avtomobila v roku 14 dni. Kot bi šlo za spletni nakup oblačil. Pri tem seveda veljajo nekatere omejitve. Med drugim mora biti avtomobil brez poškodb. Če je bilo z njim prevoženih več kot 100 kilometrov, pa prodajalec od vračila odbije znesek amortizacije vozila.

Med podjetji, ki omogočajo spletne nakupe, je tudi Porsche Inter Auto. Tudi oni so prehod na splet pričeli v času korone. Danes prek spleta prodajajo rabljene. Novih še ne. »Za popoln spletni nakup rabljenega vozila, s sklenitvijo pogodbe prek spleta, smo se odločili, ker stranke dandanes kupujejo drugače – glavni vir podajanja informacij ni več prodajni svetovalec, ampak spletni oglas – z opisom in slikami,« nam je povedal Igor Kocjančič, vodja marketinga pri Porsche Inter Auto. Na spletu so oglasi opremljeni tudi z videoposnetki stanja vozila, vključno s prikazom morebitnih prask in poškodb. »V našem podjetju smo se odločili za tako imenovani hibridni model, kjer stranka opravi nakup vozila na spletu, financiranje in odkup njenega vozila pa opravimo v naših poslovalnicah,« pojasnjuje Kocjančič in dodaja, da so med prvimi v Evropi na spletu omogočili tudi konfigurator rabljenih vozil, kjer si stranka lahko izračuna različne oblike financiranj, si sama izračuna znesek Porsche jamstva ter doda v sam spletni nakup vozila tudi pnevmatike in ostalo dopolnilno opremo. Ko pride v salon, ima pri sebi že vse potrebne podatke. Porsche Inter Auto vozila ne dostavi na dom, je pa možen prevzem pri njihovem najbližjem salonu. Ob spletnem nakupu ponujajo tudi možnost vračila po 14 dneh, a mora imeti vozilo manj kot 500 novih prevoženih kilometrov.

