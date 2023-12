Še vedno upam v zavezanost k temu in v dobronamernost Golobove vlade ter koalicije. Delajo napake, zaradi katerih jih pribijajo na križ, na vsakem koraku jih ovirajo vsi, ki bi radi ohranili svoje privilegije. Pomembneži z močnimi, mogočnimi glasovi, s podporo desnice. Bije se boj za oblast in za socialno državo, čeprav mnogi tega ne razumejo in padajo na populistične finte za nabiranje za nabiranje političnih točk. Ena od mnogih zavajanj sta Logarjeva »povezovalnost« – poslanec se že pripravlja na »akcijo« za Janševo vrnitev – in dopolnilo za 100 % uskladitev socialnih transferjev strank SDS in NSi, ki sicer zastopata bogata ter RKC in ki radi najšibkejše imenujeta lenuhi. Če bi državljani ločili, kdo se najbolj daje za njihovo dobrobit, bi gotovo namenili Levici višje mesto na lestvicah priljubljenosti.

In zaradi tega dopolnila smo spremljali resničnostni šov različnih režiserjev, s srečnim koncem, a s številnimi nepotrebnimi zapleti.

Prvo dejanje s podnaslovom: Nas bo Golob izključil? Rezultat glasovanja s 34 glasovi za in 28 proti potrdi amandma in s tem nagajanje opozicije z rušenjem proračuna. Transferji so njim malo mar. Panika pri koaliciji: »Nismo tako glasovali, krive so glasovalne naprave. Tudi morda kozmični dež.« Ne morem spregledati njihovih čustvenih reakcij. So razpeti med vladnim predlogom in svojim prepričanjem, da ne gre najbolj ranljivih prikrajšati še bolj? So se ustrašili (morebitne?) »nepokorščine«? Pa sestankujejo, najprej ničesar ne ugotovijo, napovedo forenzični pregled, preiskavo proizvajalca in dobavitelja, potem pa pride nenadno »razsvetljenje«: »Zatajila je tehnika in ne človek.« Si predstavljate, kakšno je naključje in to ravno pri tem glasovanju.

Drugo dejanje: Nam se morate zahvalili za dodatke! Čez nekaj dni koalicija zaradi ugotovljene (?) tehnične napake glasuje ponovno, NSi in SDS pa ga obstruirata. (Kdaj bodo to sporno prakso ukinili?) Po zanosnem nagovoru predsednika največje poslanske skupine, da so za najšibkejše zagotovili denar, složno glasuje za 100 % uskladitev socialnih transferjev. Končno, si oddahnem. So počakali na žegen Goloba in finančnega ministra, ki sta z zamikom spoznala, da je samo to prava odločitev? Da ne bodo zdrknili še niže? Zdi se že tako.

Tretje dejanje: Očitki, sprenevedanje in nadaljevanje rušenja vlade. »Koalicija ne glasuje po svoji vesti. Poglejte nas, ki se svobodno odločamo,« si SDS in NSi slednje gladko izmislita. Koalicija ima (včasih? pogosto?) res težave s svojo vestjo, veliko večje pa opozicija. Le kdaj ali kolikokrat so poslanci SDS in NSi glasovali neusklajeno s stranko ali z Janševo vlado? Složno so potrjevali vse vladne nezakonite in neustavne odloke. Tudi ugrabitev javne televizije. V vseh letih se spominjam samo posameznih odstopanj, še Logar, ki se rad s tem hvali, je kot vem, po svoje glasoval samo enkrat. Čeprav opisano odločanje koalicije deluje tragikomično, vseeno kaže na njeno manjšo podrejenost vodstvu in večjo demokratičnost kot pri desnici.

Kaj bo še sledilo, ne vem. Gotovo bodo nadaljevali z nagajanjem in rušenjem vlade. To sporoča tudi shizofrena trditev njihovega novega predsednika sveta stranke Černača, da so glasovalne naprave v redu delovale, da je šlo samo za izgovor poslancev Svobode, hkrati pa bodo v SDS glasovanje še naprej bojkotirali, dokler preiskava ne potrdi njihovega dobrega delovanja.

Epilog ali nauk dogajanja:Kar lahko storiš za najranljivejše danes, ne odlašaj na jutri.

Polona Jamnik, Bled