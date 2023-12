Izrael od petka, ko se je končalo sedemdnevno premirje, nadaljuje pošastno bombardiranje Gaze. Po trditvah Hamasovih oblasti je zato od sobote opoldne do nedelje opoldne umrlo več kot 700 Palestincev.

Napadi na območje umika

V nedeljo zjutraj so tudi v Izraelu tulile sirene: Hamas je z raketami napadel jug Izraela, eksplozije pa je bilo slišati tudi v Tel Avivu. A v 90 odstotkih primerov izraelska protizračna obramba prestreže Hamasove rakete, ostale pa običajno niso zelo nevarne. Veliko bolj nevarne izstrelke ima na jugu Libanona Hamasov šiitski zaveznik Hezbolah, ki pa se za zdaj omejuje na konflikt nizke intenzivnosti, saj se boji ameriškega posredovanja. Sicer so v nedeljo na jugu Rdečega morja šiitski in proiranski Hutiji iz Jemna, ki so prav tako zavezniki sunitskega Hamasa, z brezpilotniki napadli in poškodovali dve izraelski ladji.

Kljub pritisku iz ZDA, naj se Izrael izogiba napadom na civiliste, njegova vojska vse bolj bombardira gosto naseljen jug Gaze, kamor se je v drugi polovici oktobra prav na poziv Izraelcev umaknilo okoli milijon Palestincev s severa enklave. Po trditvah izraelske vojske pa tudi Hamasovo vodstvo, ki se med okoli dvema milijonoma palestinskih civilistov na 200 kvadratnih kilometrih ozemlja počuti bolj varno. V mesto Han Junis naj bi se tako skrila oba vodilna hamasovca iz Gaze ter poveljnika oktobrskega pokola, 61-letni Jahja Sinvar in 58-letni Mohamed Deif.

Opozorila ZDA in Macronov dvom

Medtem ko izraelski zračni napadi potekajo predvsem na jugu, zlasti na mesto Han Junis, je izraelska kopenska vojska še vedno zaposlena z boji na severu, kjer boj s Hamasom v porušenem mestu Gaza, ki je imelo pred vojno več kot milijon prebivalcev, najbrž ni lahek.

Premier Benjamin Netanjahu je na novinarski konferenci v soboto zvečer poudaril, da je posredovanje kopenske vojske edini način, da se Hamas dokončno uniči. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki zahteva takojšnje premirje, ne verjame, da bi bila takšna popolna zmaga Izraela mogoča. »Če je to res možno, bo vojna trajala deset let,« je dejal v Dubaju na podnebni konferenci. Tam je bila zelo jasna tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris: »Ubitih je bilo preveč nedolžnih Palestincev. Razsežnost trpljenja civilistov in posnetki iz Gaze so grozljivi.« V ZDA pa je obrambni minister Lloyd Austin od Izraela zahteval, naj se izogiba napadom na civiliste ne le iz moralnih, ampak tudi strateških razlogov. Izrael in tudi njegove zaščitnice ZDA namreč postajajo vse bolj osovraženi v svetu. Izrael, ki se ne meni za obsodbe z vsega sveta, bi v resnici lahko ublažil svojo smrtonosno agresivnost le pod pritiskom ZDA.

V izraelski vladi se sicer uveljavlja ideja o tamponski demilitarizirani coni na območju Gaze ob meji z Izraelom, da bi tako Hamas težje vdrl v Izrael, kot je 7. oktobra. Skratka, Izrael hoče zmanjšati že tako majhno palestinsko enklavo.

Hamas je zdaj sporočil, da se je o novi izpustitvi talcev pripravljen pogajati šele po koncu vojne. Sicer je v Gazi ostalo še okoli 140 talcev, večinoma moških. Britanska vlada je sporočila, da bo s preleti svojih letal nad Gazo pomagala iskati talce. Na to, da so pogajanja o premirju in izpustitvi talcev v Katarju postala nesmiselna, kaže vrnitev izraelske pogajalske ekipe v Izrael.

