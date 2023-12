Največji slovenski nogometni derbi je na domačem igrišču prepričljivo s 3:1 dobil Maribor, ki je proti Olimpiji tri gole dosegel že po dobrih 20 minutah. Zaradi sobotnega sneženja niso odigrali dveh tekem 17. kroga, ki sta prestavljeni na sredo, 13. decembra. Nogometno igrišče v Rogaški, kjer naj bi gostoval Aluminij, je bilo preveč razmočeno, tekma med vodilnim Celjem in Koprom se je zaradi čiščenja igrišča začela s polurno zamudo, po 30 minutah pa jo je sodnik Matej Jug zaradi vse močnejšega sneženja prekinil. Visoki zmagi sta dosegla Domžale in Bravo. Prvi so bili v lokalnem derbiju proti Radomljam boljši s 3:0 ter dosegli tretjo zaporedno zmago v prvenstvu, s katero so se na lestvici povzpeli v varno območje, Bravo pa je bil doma z 2:0 boljši od Mure ter za dve uri na lestvici prehitel Maribor.

Mariborčani so v derbi vstopili sanjsko. Že v drugi minuti je El Arbi Soudani pri strelu na gol v kazenskem prostoru zadel v roko Aljaža Krefla, po ogledu videoposnetka pa je sodnik Aleksandar Matković dosodil najstrožjo kazen, ki jo je Arnel Jakupović zanesljivo realiziral. Vratar Olimpije Danis Pintol je prejel šele prvi gol v državnem prvenstvu, odkar je zamenjal poškodovanega Matevža Vidovška. Takoj po vodstvu Maribora je Olimpija izgubila žogo na sredini, bliskovit protinapad pa je sijajno zaključil Jan Repas ter že v šesti minuti popeljal Maribor do visokega vodstva. V nadaljevanju se je derbi za četrt ure umiril, v 22. minuti pa je na sceno znova stopil Jan Repas, ki je po lepi akciji z roba kazenskega prostora sprožil sijajen diagonalni strel ter spravil 7500 navijačev v Ljudskem vrtu v delirij.

Trener Zoran Zeljković, ki je na velikem derbiju prvič vodil Olimpijo, je že v 26. minuti opravil dvojno menjavo. Nerazpoloženega Krefla je zamenjal z Jorgeom Silvo, Raula Florutza pa z Agustinom Doffom. Ob zaključku prvega polčasa je bila Olimpija nevarnejša, najbližje zadetku pa je bil v sodnikovem podaljšku Admir Bristrić, ki je streljal mimo desne vratnice. Tudi v drugi polčas so Ljubljančani stopili, Ažbe Jug pa je v 52. minuti ubranil strel Ruija Pedra, odbitek pa je čez gol brcnil Bristrić. V nadaljevanju sta imeli obe moštvi priložnosti za zadetek, najbližje je bil Rui Pedro, ki je v 79. minuti zadel vratnico. V sodnikovem podaljšku je gol dosegla Olimpija, potem ko je enajstmetrovko na svoj 33. rojstni dan realiziral rezervist Mustafa Nukić, ki je v igro vstopil v 83. minuti. Ob koncu tekme je bila statistika na strani Olimpije, ki je sprožila na gol 25 strelov (Maribor devet) ter imela ob lovljenju rezultata žogo v posesti kar 63 odstotkov igralnega časa.

Izidi 17. kroga: Bravo – Mura 2:0 (1:0, Pečar 12, Kerin 62), Domžale – Radomlje 3:0 (2:0, Nuhanović 4 – avtogol, Krstovski 29, 46), Maribor – Olimpija 3:1 (3:0, Jakupović 4/11 m, Repas 6, 22; Nukić 91/11 m), Celje – Koper 0:0 – prekinjeno v 30. minuti, Rogaška – Aluminij – obe tekmi prestavljeni na 13. december, vrstni red: Celje (-1) 38, Olimpija 33, Koper (-1) 29, Maribor 27, Bravo 25, Domžale 20, Mura 19, Radomlje 16, Aluminij (-1) 15, Rogaška (-1) 11, pari prihodnjega kroga, jutri: Radomlje – Celje (ob 17.30), sreda, 6. decembra: Aluminij – Domžale (ob 15. uri), Koper – Maribor (ob 17.30), četrtek, 7. decembra: Mura – Rogaška (ob 15. uri), Olimpija – Bravo (ob 17.30).