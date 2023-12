Boj na nepožiralniku

Prizori pivnanja ali menda pravilneje rečeno četrtkovega popijanja namočene trate v Stožicah z brisačami so spomnili na prizore iz povesti Boj na požiralniku in postali mali evropski hit. V primeru Stožic bolje rečeno na nepožiralniku, saj je bilo očitno, da igrišče ne odvaja oziroma absorbira vode, obenem pa osrednja mestna trata ni bila zamenjana že nekaj let, čeprav naj bi na resno oskrbovanih stadionih to počeli vsako leto. Rečeno plastično avtomobilistično: če imaš mustanga, je tudi servis dražji.