V pričakovanju ameriških volitev: Trump in uspavani Nato

Prihodnje leto ob tem času bomo že vedeli, pri čem smo. Kdo bo ameriški predsednik v drugi polovici tega desetletja. Desetletja, za katero je George Friedman v svoji zadnji knjigi Nevihta pred zatišjem (2020) zapisal, da bo to čas, ko nam bo slabše, preden bo boljše. Da bo sploh še lahko slabše, je treba samo počakati na Trumpa. Britanska revija Economist, ki ob koncu leta že štiri desetletja pripravlja globalne napovedi, ocenjuje, da bo v letu 2024 največja nevarnost svetu – Donald Trump. Pri vseh grozotah vojn in naravnih katastrof, ki nas pestijo, je to zelo hrabra, a hkrati grozeče nepredstavljiva napoved. V komentarjih te napovedi jo ameriški analitiki ali popolnoma zavračajo kot neverodostojno ali pa poudarjajo, da enako ali še bolj kot nevarnost svetu grozi samim Združenim državam.