To je bilo drugič, da je Malcom Stern naletel nanj. Petnajst let prej ga je že našel med prodajnimi oglasi, a je bil takrat ena velika zarjavela gmota. Tokrat delno obnovljenega avta ni izpustil iz rok. Na avkciji je skoraj stoletje star avtomobil kupil za osem tisoč dolarjev in ga začel obnavljati. S 3D-tiskalnikom je natisnil nove dele za avtomobil, jih lepil, pritrjeval, brusil in barval. Vse to z veliko potrpljenja, veselja in ljubezni do avtomobila, ki se mu je v spomin vtisnil tudi, ko so ga z drugimi otroki pred nemškimi bombnimi napadi evakuirali z avtobusi iz Londona, oče pa je v rumeni puščici pridrvel mimo in jih ujel na poti na podeželje. Na koncu triletnega podviga, ko je večino svojega prostega časa preživel v delavnici, sta prišla še živorumena barva in lakiranje lepotca, ki se zdaj z isto registrsko tablico kot pred skoraj stotimi leti ponovno vozi po britanskih cestah. Prva pot ga je s sinom vodila na srečanje ljubiteljev starih avtomobilov, kjer je bil pri svojih letih in s svojo zgodbo o obnovi avtomobila zvezda srečanja.