Ob tej priložnosti so v sodelovanju s Puklavec Family Wines lansirali novo penino Gold Edition, ki je bila ustvarjena posebej za Lidl Slovenija. Sestavljena je iz mešanice vin chardonnay in beli pinot, pridelanih iz grozdja trt, ki uspevajo na ormoških gričih ene izmed vodilnih slovenskih vinskih kleti.

Na meniju so bili škotski dimljeni losos s pistacijami, kengurujevi in nojevi zrezki, različni siri, grška ter italijanska oljčna olja in drugi izdelki iz linije Deluxe. Hrano so pospremila vina iz Lidlove vinoteke, ki prihajajo iz Avstralije, Francije, Španije in Slovenije.

V podjetju so ponosni, da izdelke praznične linije Deluxe že enajsto leto zapored spremlja tudi dobrodelna nota, saj del sredstev od nakupa izdelkov namenijo za pomoč otrokom in mladostnikom. Letos bodo donacijo namenili Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Center IRIS) za nakup prilagojenih učnih pripomočkov.