Sodni svet je danes predstavil svoja stališča o treh glavnih temah, ki že dlje časa okupirajo slovensko sodstvo. Kot je pojasnila podpredsednica sodnega sveta Urška Kežmah, imajo trenutno na mizi svež poskus pravosodnega ministrstva, s katerim bi do 3. januarja odpravili protiustavno nesorazmerje med plačami sodnikov in funkcionarji preostalih dveh vej oblasti. Po zadnji različici bi po nujnem postopku z mini dopolnitvijo zakona o sodniški službi uzakonili dodatek za opravljanje funkcije, ki bi ga v višini 577,73 evra mesečno prejemali vsi sodniki. Kot je opozorila odvetnica Kežmah, gre za »korak v pravo smer«, vendar pa predvidena rešitev še ne bo v celoti uresničila odločbe ustavnega sodišča.

Da se bo odločba ustavnega sodišča udejanjila v celoti, bosta morala vlada in državni zbor najti sistemsko rešitev, hkrati pa ni izključeno, da bodo sodniki (in posledično tudi tožilci, ki so vezani na sodniške plače) terjali nadomestilo tudi za nazaj. Kot je pojasnil predsednik sodnega sveta, vrhovni sodnik Vladimir Horvat, ekspertiza inštituta za javno upravo, ki deluje pri ljubljanski pravni fakulteti, dopušča možnost tožb, s katerimi bi sodniki na podlagi sodbe ustavnega sodišča zahtevali razliko v plačah tudi za nazaj. Zakonodaja dopušča vložitev tožb za pet let nazaj.

Glede morebitne stavke sodnikov sodni svet še ni sprejel uradnega stališča, tudi sicer pa so mnenja o primernosti stavke med člani sodnega sveta različna. Vsekakor pa ustava in zakonodaja sodniške stavke ne prepovedujeta. Sodniki bi tudi med stavko morali reševati nujne primere, bi pa lahko omejili svoje delo na različnih področjih, tudi na področju sodnega registra, zemljiške knjige, izvršb ... Signali, da nekateri nezadovoljni sodniki že zdaj izvajajo tiho stavko in delajo manj, so sicer prišli tudi do posameznih članov sodnega sveta.

