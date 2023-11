Tudi v sklopu letošnje Božične bajke Slovenije se boste lahko sprehodili med tematskimi vrtovi in v vsakem kotičku parka začutili praznično vzdušje ter skupaj z nami tudi hvaležnost, da smo vas lahko po avgustovskih katastrofalnih poplavah tako kmalu ponovno povabili v naš čudovit park – in to z vašo pomočjo. Pri sanaciji parka ste namreč sodelovali mnogi posamezniki in skupine, ki ste nam pomagali, da lahko ponovno odpremo svoja vrata in zasijemo v vsej svoji lepoti. Brez vaših pridnih rok in odprtih src nam zagotovo ne bi uspelo, zato iskrena hvala.

Prav ta hvaležnost in žarek upanja sta nas prepričala, da bo tokrat v času Božične bajke naša čudovita mavrica odeta v mavrične barve in nas bo s tem spomnila, da za vsakim dežjem posije sonce. Evropski drevored bo zažarel v beli barvi, ki simbolizira mir in harmonijo ter sodelovanje in prijateljstvo. Začarano vas pa bomo z roza barvo spremenili v pravi pravcati Barbie svet. Znamka Barbie je polna nostalgije in nas vedno popelje nazaj v otroštvo, hkrati pa s seboj nosi tudi pomembna sporočila – sporočila samozaupanja in samozavesti ter lepote raznolikosti.

Seveda bodo tudi to zimo naš park obiskovali dobri možje, stojnice pa bodo ponujale atraktivna darila domačih obrtnikov in pridelovalcev. Vsekakor vas torej čaka še marsikaj zanimivega, zato tudi letos enostavno morate obiskati Božično bajko Slovenije v Mozirskem gaju.