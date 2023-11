Najbolj, za 1,1 odstotne točke, so letno inflacijo zvišale za 6,2 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, a se tudi ta rast počasi umirja. Sledile so podražitve v skupini rekreacija in kultura, te so k inflaciji dodale 0,7 odstotne točke, ter podražitve v restavracijah in hotelih s prispevkom 0,6 odstotne točke.

Po drugi strani so bila cenejša kot pred letom dni trda goriva (za 26,4 odstotka), inflacijo so ublažile za 0,4 odstotne točke.

Na mesečni ravni so na statističnem uradu zabeležili prvo deflacijo po več kot letu dni. V primerjavi z oktobrom so se cene življenjskih potrebščin znižale za en odstotek.

Največji vpliv na mesečno deflacijo je imela nižja končna cena elektrike. Ta se je zaradi nedavne vladne odločitve za oprostitev plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije znižala za 18,8 odstotka ter k deflaciji prispevala 0,8 odstotne točke.

Znižale so se tudi cene trdih goriv (za 8,7 odstotka), nastanitvenih storitev (za 4,2 odstotka), naftnih derivatov, zdravstva in počitniških paketov.

Po drugi strani so se v iztekajočem se mesecu podražili sadje (za 3,1 odstotka), različni rekreacijski predmeti, vrtnarjenje in male živali (za 2,4 odstotka), tobak (za 2,2 odstotka) ter oblačila in obutev (za 0,8 odstotka).

Zaradi težav pri delovanju spletnih strani državnih ustanov statistični urad za zdaj ni objavil podrobnejših podatkov. Med drugim tako nista znani vrednosti inflacije po evropsko primerljivem harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin.