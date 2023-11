Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na podlagi predhodnega preizkusa v zadevi izvedbe Javnega razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju na Ministrstvu za javno upravo uvedla preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik. Kot so sporočili, so predhodni preizkus uvedli na podlagi prijav, ki so jih prejeli v septembru in oktobru. »Zaradi zaznanega suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki urejajo nasprotje interesov, je senat Komisije sprejel sklep o uvedbi preiskave glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov,« so zapisali. Nekdanja ministrica je medtem že prejela obvestilo o uvedeni preiskavi.

Šele postopek bo pokazal, ali bodo sumi potrjeni ali ovrženi

Kot poudarja Komisija, bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Nekdanja ministrica bo ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja, so še sporočili iz KPK.

Ajanović Hovnik se je pod drobnogledom PKP znašla zaradi izvedbe javnega razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Med največjimi prejemniki sredstev na omenjenem razpisu je bil namreč Inštitut za preučevanje enakosti spolov, ki ga vodi njena nekdanja sodelavka in tudi poslovna partnerka Kaja Primorac. Ta je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija Ajanović Hovnik. Kot smo pisali, so posledice poslovnih in prijateljskih povezav z zastopnico Inštituta za preučevanje enakosti spolov (Ipes) ministrico Sanjo Ajanović Hovnik prisilile k odstopu. Nenavadna razmerja med nevladnico Kajo Primorac, njenim inštitutom in vladnimi institucijami, v katerih je (bila) zaposlena kot javna uslužbenka, smo podrobneje popisali tukaj.

Minuli teden smo razkrili, kako se je pred službeno potjo v New York delegacija ministrstva za javno upravo širila in kako se je službena pot tesnih sodelavk bivše ministrice razvlekla na več kot 14 dni.